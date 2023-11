Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Falsche Handwerker unterwegs +++ Mehrere Einbrüche +++ Festnahme eines mutmaßlichen Drogendealers +++ Über 1.000 Anrufe beim Notruf

Wiesbaden (ots)

1. Falsche Handwerker unterwegs,

Wiesbaden-Erbenheim, Am Hochfeld, 27.11.2023, 12.30 Uhr,

(pl)In einem Mehrfamilienhaus in der Straße "Am Hochfeld" in Erbenheim wurde am Montagmittag ein Senior von zwei falschen Handwerkern heimgesucht. Die beiden Männer erschienen gegen 12.30 Uhr bei dem Geschädigten. Sie gaben sich dem Wiesbadener gegenüber als Mitarbeiter eines Telekommunikationsunternehmens aus und erschlichen sich unter dem Vorwand, die Funkfrequenzen messen zu müssen, Einlass in dessen Wohnung. Anschließend lenkte einer der beiden Diebe den Senior geschickt ab, sodass der Komplize unbemerkt Bargeld stehlen konnte. Einer der beiden Männer soll ca. 1,65 Meter groß gewesen sein und eine schmale Statur, dunkle kurze Haare sowie eine dunkle Hautfarbe gehabt haben. Er habe dunkle Kleidung getragen und ein Tablet-PC in der Hand gehalten. Der Komplize wurde als ca. 1,85 Meter groß, muskulös und mit dunkelblonden bzw. braunen Haaren beschrieben. Er soll mit einem blauen Overall und einen braunen Pullover bekleidet gewesen sein. Die Wiesbadener Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0. Die Polizei warnt davor, angebliche Handwerker in die Wohnung zu lassen, wenn nicht bekannt ist, dass diese angefordert wurden. Es sollte zuerst bei der Hausverwaltung oder dem Hausmeister nachgefragt werden, ob die Behauptung der Wahrheit entspricht. Eine gesunde Skepsis ist keine Unhöflichkeit! Ein berechtigter Handwerker wird für Nachfragen stets Verständnis haben.

2. Mehrere Einbrüche,

Wiesbaden, Festgestellt: 27.11.2023, 12.00 Uhr bis 28.11.2023, 02.15 Uhr,

(pl)Zwischen Montagmittag und der Nacht zum Dienstag wurden in Wiesbaden mehrere Einbrüche festgestellt. In der Kapellenstraße brachen Unbekannte zwischen Samstagmittag und Montagmittag in die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses ein und entwendeten Schmuckstücke sowie Goldmünzen. Am Montag wurde zwischen 08.00 Uhr und 16.00 Uhr ein Wohnhaus in der Stiegelstraße in Kloppenheim von Einbrechern heimgesucht. Die Täter durchsuchten die Wohnräume, ergriffen jedoch offensichtlich ohne Diebesgut wieder die Flucht. Beim Einbruch in eine Erdgeschosswohnung in der Irenenstraße erbeuteten Unbekannte Manschettenknöpfe. Die Tat ereignete sich zwischen Sonntag, dem 12.11.2023 und Montag, dem 27.11.2023. In der Nacht zum Dienstag hebelten Einbrecher zwischen 23.30 Uhr und 02.15 Uhr die Tür einer Bäckerei in der Schiersteiner Straße auf, um in die Räumlichkeiten zu gelangen. Anschließend öffneten sie gewaltsam die Kasse und schnappten sich das darin befindliche Bargeld. Hinweise zu den Einbrüchen nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

3. Festnahme eines mutmaßlichen Drogendealers, Wiesbaden, Goebenstraße, 27.11.2023, 02.20 Uhr,

(pl)In der Nacht zum Montag gelang es der Wiesbadener Polizei einen mutmaßlichen Drogendealer festzunehmen. Polizeikräfte kontrollierten gegen 02.20 Uhr in der Goebenstraße einen 19-jährigen Wiesbadener und stellten hierbei eine größere Menge Betäubungsmittel sicher. Der 19-Jährige wurde festgenommen und im Anschluss auf Anordnung der Staatsanwaltschaft eine Wohnungsdurchsuchung durchgeführt. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurde der Wiesbadener wieder entlassen. Er muss sich nun in einem entsprechenden Ermittlungsverfahren verantworten.

4. Über 1.000 Anrufe beim Notruf,

Die Notrufzentrale des Polizeipräsidiums Westhessen verzeichnete am gestrigen Montag allein im Zeitraum von 17.30 Uhr bis 23.30 Uhr über 1.000 Anrufe. Leider hatte ein Großteil der Anrufe folgenden bzw. ähnlichen Inhalt: Warum ist die Straße gesperrt? Können Sie mich nicht nach Hause bringen? Warum haben Sie die Straße nicht vorher gestreut? Der Notruf von Polizei und Rettungskräften ist kein Informationsportal, ein kostenloser Taxidienst schon gar nicht! Solche Anrufe binden Kräfte, die sich dann im schlimmsten Fall nicht um ernste Notfälle kümmern können. Nutzen Sie die App HessenWarn oder die Rundfunkwarnmeldungen, um möglichst aktuell über Straßensperrungen und Witterungsverhältnisse informiert zu sein. Vielen Dank für Ihr Verständnis!

