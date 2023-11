Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Einbruch in Handwerksbetrieb +++ Versuchter Einbruch in Wohnung - Einbrecher überrascht? +++ Einbruch in Wohnung +++ Einbruch in Einfamilienhaus

Wiesbaden (ots)

1. Einbruch in Handwerksbetrieb,

Diebstahl aus Wohnwagen, Wiesbaden, Biebrich, Strohschnitterweg, Freitag, 24.11.2023, 18:00 Uhr bis Sonntag, 26.11.2023, 09:00 Uhr

(he)Im Verlauf des vergangenen Wochenendes kam es in Biebrich zu einem Einbruch in ein Handwerksbetrieb, bei dem ein Gesamtschaden von circa 120.000 Euro entstand. Der oder die Täter gelangten mutmaßlich über ein im Strohschnitterweg gelegenes Tor auf das Gelände der Firma und drangen von dort gewaltsam in einen Lagerraum ein. Hier entdeckten sie den Schlüssel des Firmen-Lkw, eines Mitsubishi CANTER in weiß mit einem Kranaufbau in rot, amtliches Kennzeichen: WI-PO 44. Dieser wurde mutmaßlich von den Tätern genutzt, um weitere auf dem Gelände befindliche Maschinen aufzuladen. Mit dem Fahrzeug gelang den Tätern sodann unerkannt die Flucht. Im gleichen Tatzeitraum wurde aus einem im Strohschnitterweg abgestellten Wohnwagen eine Geldbörse, ein Ladegerät sowie etwas Münzgeld im Gesamtwert von circa 30 Euro entwendet. Ob die Straftaten von denselben Tätern begangen wurden, ist Gegenstand der Ermittlungen. Diese hat die Wiesbadener Kriminalpolizei aufgenommen und bittet unter der Rufnummer (0611) 345-0 um Hinweise.

2. Versuchter Einbruch in Wohnung - Einbrecher überrascht? Wiesbaden, Hans-Bredow-Straße, Samstag, 25.11.2023, 17:30 Uhr bis 17:45 Uhr

(he)Am vergangen Samstag kam es in der Hans-Bredow-Straße in Wiesbaden zu einem versuchten Einbruch in eine Wohnung. Mutmaßlich wurde der Täter von den heimkehrenden Bewohnern überrascht und kurz gesehen. Das betroffene Ehepaar stieg gegen 17:45 Uhr vor ihrer Wohnanschrift aus dem Auto und wurde währenddessen auf einen, sich nach ihrem Dafürhalten merkwürdig verhaltenden Mann aufmerksam. In ihrer Wohnung angekommen stellten die Geschädigten dann fest, dass während ihrer Abwesenheit versucht worden war ein Fenster ihrer Wohnung aufzuhebeln. Ein Eindringen in die Wohnung gelang jedoch nicht. Personenbeschreibung: Ca. 1,75m bis 1,80m groß, schmale bis sportliche Figur, 23 - 35 Jahre alt, europäischer Phänotyp, braune Haare (Haupthaar etwas länger), brauner Bart, schwarze North Face Kapuzenjacke, dunkle Jeans / Cargohose (mit Taschen an den Seiten). An dem Fenster entstand ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro. Die Kriminalpolizei bittet unter der Rufnummer (0611) 345-0 um Hinweise.

3. Einbruch in Wohnung,

Wiesbaden, Stanleystraße, Samstag, 25.11.2023, 12:00 Uhr bis 22:00 Uhr

Am vergangenen Samstag kam es in der Stanleystraße in Wiesbaden zu einem Einbruch in eine Erdgeschosswohnung, bei dem die Einbrecher einen Gesamtschaden von mehreren Hundert Euro verursachten. Zwischen 12:00 Uhr und 22:00 Uhr drangen die Täter gewaltsam durch die Terrassentür in das Wohnungsinnere ein und durchsuchten sämtliche Zimmer. Mit ihrer Beute gelang ihnen unerkannt die Flucht. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer (0611) 345-0 um Hinweise zu der Tat.

4. Einbruch in Einfamilienhaus,

Wiesbaden, Delkenheim, Odenwaldstraße, Freitag, 24.11.2023, 07:45 Uhr bis 11:45 Uhr

(he)Am Freitag, dem 24.11.2023 stiegen unbekannte Täter in Delkenheim in ein Einfamilienhaus ein und verursachten einen Gesamtschaden von mehreren Tausend Euro. Zwischen 07:45 Uhr und 11:45 Uhr drangen die Einbrecher gewaltsam in das in der Odenwaldstraße gelegene Haus ein und durchsuchten die Innenräume. Mit Uhren, Schmuck und Bargeld gelang ihnen unerkannt die Flucht. Die Kriminalpolizei bittet unter der Rufnummer (0611) 345-0 um Hinweise.

