POL-WI: Lenkräder ausgebaut +++ Rüttelplatte gestohlen +++ Wohnung von Einbrechern heimgesucht +++ Zusammenstoß zweier Fahrzeuge

1. Lenkräder ausgebaut,

Wiesbaden, Goerdelerstraße, Konrad-Arndt-Straße, 21.11.2023, 15.00 Uhr bis 22.11.2023, 07.10 Uhr,

(pl)Zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen hatten es Autoaufbrecher in Klarenthal auf die Lenkräder von zwei geparkten BMW abgesehen. Die Täter schlugen im Bereich Goerdelerstraße sowie Konrad-Arndt-Straße zu und bauten die Lenkräder aus den betroffenen Fahrzeugen aus. Der verursachte Gesamtschaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Wiesbadener Polizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

2. Rüttelplatte gestohlen,

Wiesbaden, Berliner Straße, 21.11.2023, 17.00 Uhr bis 22.11.2023, 07.00 Uhr,

(pl)Auf einer Baustelle am Stadion in der Berliner Straße waren in der Nacht zum Mittwoch Diebe zugange. Die Täter entwendeten eine unter einer Baggerschaufel eingeklemmte Rüttelplatte im Wert von mehreren Tausend Euro, schleiften das Diebesgut bis zu einem Parkplatz und transportierten es dort ab. Hinweise nimmt das 3. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2340 entgegen.

3. Wohnung von Einbrechern heimgesucht,

Wiesbaden, Freseniusstraße, 22.11.2023, 06.30 Uhr bis 21.50 Uhr,

(pl)In der Freseniusstraße wurde am Mittwoch eine Wohnung von Einbrechern heimgesucht. Die Täter drangen zwischen 06.30 Uhr und 21.50 Uhr durch eine aufgehebelte Balkontür in die Wohnung ein, durchsuchten die Räumlichkeiten und erbeuteten einen Schlüssel. Der durch die Einbrecher entstandene Sachschaden wird auf rund 1.500 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

4. Zusammenstoß zweier Fahrzeuge,

Wiesbaden, Platter Straße, 22.11.2023, 18.40 Uhr,

(pl)Am Mittwochabend kam es in der Platter Straße zum Zusammenstoß zweier Fahrzeuge. Eine 46-jährige Mercedesfahrerin wollte gegen 18.40 Uhr in Höhe einer Bushaltestelle mit ihrem Pkw wenden. Hierbei kollidierte sie mit dem Audi einer auf der Platter Straße in Richtung Taunusstein fahrenden 21-jährigen Frau. Die beiden leichtverletzten Autofahrerinnen sowie ein mitfahrendes Kind wurden zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Die Unfallwagen waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 15.000 Euro geschätzt.

