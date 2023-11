Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: +++ Dieb auf Boot festgenommen +++ Randalierer in Linienbus festgenommen +++ Motorroller gestohlen +++

Wiesbaden (ots)

1. Dieb auf Boot festgenommen,

Wiesbaden-Mz-Amöneburg, Biebricher Straße, Montag, 20.11.2023, 11:30 Uhr

(wie) Am Montagvormittag ist ein Jugendlicher in ein Boot in Amöneburg eingestiegen und auf frischer Tat festgenommen worden. Ein Zeuge verständigte gegen 11:30 Uhr die Polizei, da er beobachtet hatte, wie ein Jugendlicher unbefugt auf ein Boot an einem Steg an der Biebricher Straße gestiegen war. Eine Streife fuhr umgehend zu dem Boot und konnte den Jugendlichen im Inneren feststellen und heraussprechen. Offenbar hatte der 14-Jährige eine Dachluke öffnen können und war so in die Kajüte gelangt. Bei der Identitätsfeststellung und Durchsuchung der Person fanden die Beamten Diebesgut und nahmen den 14-Jährigen daher fest. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Jugendliche in die Obhut seiner Mutter übergeben. Das aufgefundene Diebesgut konnte dem Bootseigner zugeordnet werden. Ein entsprechendes Strafverfahren leiteten die Beamten ein. Hinweise werden unter der Rufnummer 0611/ 345-2540 erbeten.

2. Randalierer in Linienbus festgenommen, Wiesbaden, Bahnhofsplatz, Montag, 20.11.2023, 09:20 Uhr

(wie) Ein Mann hat am Montagmorgen in einem Linienbus in Wiesbaden randaliert und musste festgenommen werden. Gegen 09:20 Uhr rief ein Busfahrer die Polizei zum Bahnhofsplatz, da er dort angekommen nun seine Pause machen wollte, ein Fahrgast sich aber weigerte aus dem Fahrzeug auszusteigen. Bis zum Eintreffen der Streife wurde der Mann zusehends aggressiver und weigerte sich fortwährend den Bus zu verlassen. Als der Fahrer selbst ausstieg, urinierte der Mann in den Bus und schlug gegen eine Tür. Eine Streife der Bundespolizei traf zuerst am Bus ein und kontrollierte den 36-Jährigen. Dieser war offensichtlich betrunken und war auch nicht im Besitz einer Fahrkarte. Da der Mann auch einem Platzverweis der mittlerweile eingetroffenen Streife des 1. Polizeireviers nicht nachkam, wurde er festgenommen und zur Verhinderung weiterer Straftaten auf richterliche Anordnung in einer Gewahrsamszelle untergebracht. Der 36-Jährige wird sich nun in entsprechenden Strafverfahren zu verantworten haben.

3. Motorroller gestohlen,

Wiesbaden, Mosbacher Straße, Montag, 20.11.2023, 11:30 Uhr bis 12:10 Uhr

(wie) Am Montagmittag ist in Wiesbaden ein Motorroller gestohlen worden. Ein 16-Jähriger hatte den grauen Roller der Marke "Piaggio" in der Mosbacher Straße an einer Schule abgestellt. Als er kurz darauf wieder zum Abstellort zurückkehrte, war das Zweirad verschwunden. Nach Auskunft des 16-Jährigen hatte er möglicherweise den Zündschlüssel stecken lassen. An der Vespa im Wert von circa 2.000 EUR war das schwarze Versicherungskennzeichen 596-KMD angebracht. Die Polizei ermittelt und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 0611/ 345-2540 entgegen.

4. Einbruch in Waschanlage,

Mainz-Kastel, Kurt-Hebach-Straße, Samstag, 18.11.2023, 18:00 Uhr bis Montag, 20.11.2023, 06:45 Uhr

(lt) Im Zeitraum vom Samstag, 18.11.2023 bis Montag, 20.11.2023 kam es in Mainz-Kastel zu einem Einbruch in der Kurt-Hebach-Straße. Unbekannte Täter drangen auf unbekannte Weise in eine Waschanlage ein und durchsuchten dort ein Büro. Augenscheinlich entwendeten sie jedoch nichts. Anschließend entkamen die Täter unerkannt vom Tatort. Der entstandene Sachschaden beträgt circa 500EUR.

Hinweise zu der Tat nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0611/345-0 entgegen.

5. Versuchter Einbruch in Mehrfamilienhaus, Wiesbaden, Händelstraße, Montag, 20.11.2023, 15:00 Uhr bis 21:00 Uhr

(lt) Am vergangenen Montag versuchten Unbekannte in ein in der Händelstraße stehendes Mehrfamilienhaus einzubrechen. Die Täter versuchten mittels Hebelwerkzeug eine Balkontür einer im Erdgeschoß befindlichen Wohnung aufzuhebeln. Dies misslang jedoch, weshalb die Täter von der Wohnung abließen und die Flucht ergriffen. Der hierbei entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 150EUR.

Hinweise zu der Tat nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0611/345-2140 entgegen.

6. Betrunken in Unfall verwickelt,

Wiesbaden-Dotzheim, Wiesbadener Straße, Sonntag, 19.11.2023, 21:05 Uhr

(wie) Bei einem Unfall am Sonntagabend in Dotzheim nahm die Polizei einen betrunkenen Autofahrer fest. Ein 36-Jähriger befuhr mit einem Skoda die Wiesbadener Straße und kam dabei nach links von der Fahrbahn ab, überfuhr eine Verkehrsinsel und touchierte einen Laternenmast bevor er circa zehn Meter weiter zum Stehen kam. Bei der Unfallaufnahme gab der Fahrer an, dass er von einem Audi A 6 geschnitten worden sei und deshalb von der Fahrbahn abkam. Bei der Befragung zeigte sich den Beamten deutlich, dass der 36-Jährige unter Alkoholeinfluss stand. Er war der Polizei äußerst unkooperativ und aggressiv gegenüber. Einen Atemalkoholtest verweigerte er. Daher nahmen die Beamten den Mann fest und brachten ihn für eine Blutentnahme zur Dienststelle. Nach Angaben des ebenfalls betrunkenen Beifahrers habe der Audi den Skoda geschnitten und so zum Ausweichen genötigt. Der Fahrer des schwarzen Audi A6 habe kurz angehalten und sich nach dem Befinden der Unfallbeteiligten erkundigt, um dann direkt weiter zu fahren, ohne sich um die Folgen des Unfalls zu kümmern. Der Sachschaden wird auf circa 15.000 EUR geschätzt. Die Polizei ermittelt wegen einer Verkehrsunfallflucht und bittet unter der Rufnummer 0611/ 345-2340 um Hinweise.

Autobahnpolizei

1. Bei Unfall mit vier beteiligten Fahrzeugen verletzt, Wiesbaden, Bundesautobahn 3, Montag, 20.11.2023, 16:30 Uhr

(wie) Am Montag ist bei einem Verkehrsunfall mit vier Fahrzeugen auf der A 3 bei Wiesbaden ein Mensch verletzt worden. Ein 43-Jähriger befuhr mit einem Iveco Lkw die A 3 von Köln kommend in Richtung Frankfurt. Bei einem Spurwechsel zwischen der Anschlussstelle Niedernhausen und der Tank- und Rastanlage Medenbach übersah der Fahrer den VW eines 42-Jährigen, der dadurch seitlich unter den Lkw geriet und in der Folge nach links vor den Renault einer 22-Jährigen geschleudert wurde. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge, wonach den VW noch gegen den Isuzu Lkw eines 42-Jährigen prallte. Bei dem Unfall wurde die Fahrerin des Renault verletzt und daher vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Bis auf den Isuzu-Lkw mussten alle Fahrzeuge abgeschleppt werden. Die Autobahnpolizei schätzt den Sachschaden auf über 25.000 EUR.

