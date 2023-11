Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: +++ Trickdiebe machen Beute in Wohnung +++ Fünfstelliger Vandalismusschaden an Autos +++ Diebstähle +++

Wiesbaden (ots)

1. Trickdiebe machen Beute in Wohnung,

Wiesbaden, Albert-Schweitzer-Allee, Dienstag, 21.11.2023, 10:30 Uhr bis 11:00 Uhr

(jn)Am Dienstagvormitttag haben zwei Trickdiebe eine knapp 90-jährige Seniorin aus Biebrich bestohlen und Wertgegenstände im Wert von einigen Tausend Euro erbeutet. Gegen 10:30 Uhr klingelte einer der Täter an der Wohnungstür der Geschädigten in der Albert-Schweitzer-Allee und gab sich als Handwerker aus. Infolge eines Wasserrohrbruches sei es notwendig, dass er die Wohnung der Dame betrete und dort Reparaturmaßnahmen vornehme. Daraufhin ließ die Seniorin den Kriminellen in die Wohnung, der sie anschließend unter anderem mit dem Ausräumen von Schränken zu beschäftigen wusste. In der Zwischenzeit betrat eine bislang unbekannte Person die Wohnung, durchsuchte das Schlafzimmer der Geschädigten und entwendete Schmuck und Bargeld. Etwa gegen 11:00 Uhr verließ der 1. Täter wieder die Wohnung. Er wird als 40 bis 50 Jahre alter, rund 1,75 Meter großer Mann mit westeuropäischem Erscheinungsbild beschrieben, der aktzentfreies Deutsch sprach. Zudem trug er graue Handschuhe und einen Pullover sowie eine Jeans.

Hinweise zu der Tat erbittet das zuständige Kommissariat der Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Telefonnummer 0611 / 345 - 0.

2. Fünfstelliger Vandalismusschaden an Autos, Wiesbaden, Biebrich, Grundmühlweg, Montag, 20.11.2023, 12:00 Uhr bis Dienstag, 21.11.2023, 10:20 Uhr

(jn)Wohl in der Nacht zum Dienstag wurden in Biebrich mehrere Pkw beschädigt, wobei ein Sachschaden in Höhe von knapp 20.000 Euro entstand. Bislang meldeten sich die Besitzer von sieben Autos, die im Grundmühlweg parkten. Alle Fahrzeuge wurden mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Von dem Täter oder den Tätern fehlt bisher jede Spur. Von einem vorsätzlichen Schaden durch Vandalismus ist auszugehen.

Sachdienliche Hinweise werden von 5. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Rufnummer 0611 / 345 - 2540 entgegengenommen.

3. Autoscheiben zerstört,

Wiesbaden, Otto-Wels-Straße, Geschwister-Scholl-Straße, Montag, 20.11.2023, 16:30 Uhr bis Dienstag, 21.11.2023

(jn)Im Tatzeitraum zwischen Montagnachmittag und Dienstagvormittag haben unbekannte Täter jeweils eine Scheibe eines Pkw zerstört. In der Otto-Wels-Straße schlugen die Täter die hintere rechte Scheibe eines VW Passat ein, in der Geschwister-Scholl-Straße die hintere linke Fahrzeugscheibe eines Seat Leon. In beiden Fällen wurden die Pkw nicht nach Beute durchsucht, so dass es bei einem Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 800 Euro blieb.

4. Fahrraddiebstahl,

Wiesbaden, Christian-Zais-Straße, Dienstag, 21.11.2023, 15:00 Uhr bis 22:15 Uhr

(lt) Am vergangenen Dienstag wurde in Wiesbaden auf Höhe der Christian-Zais-Straße 3 ein Fahrrad gestohlen. Unbekannte Täter öffneten auf nicht feststellbare Weise das Klappschloss des abgestellten Fahrrads und entwendeten anschließend das S-Pedelec E-Bike der Marke "Cube". Der entstandene Gesamtschaden beträgt circa 2.570EUR.

Hinweise zu der Tat nimmt das 1. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Rufnummer 0611/ 345-2140 entgegen.

5. Versuchter Rucksackdiebstahl,

Wiesbaden, Marcobrunnerstraße, Mittwoch, 22.11.2023, 04:00 Uhr

(lt) Am frühen Mittwochmorgen, dem 22.11.2023, kam es auf Höhe der Marcobrunnertsraße 14 in Wiesbaden zu einem versuchten Diebstahl eines Rucksackes. Während die Besitzerin des Rucksackes gegen 04:00 Uhr Briefe austrug, stahlen drei unbekannte Jugendliche ihren Rucksack vom Briefwagen herunter. Die Besitzerin bemerkte dies und verfolgte die Diebe in Richtung des Loreleirings. Dort lag dann auch ihr Rucksack, mitsamt dem kompletten Inhalt. Eine Täterin kann als weiblich, 19 bis 21 Jahre alt, schwarze Mütze, schwarzer Schal, weiße knielange Jacke und mit weißen Sneakers beschrieben werden.

Hinweise zu der Tat nimmt das 1. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Rufnummer 0611/ 345-2140 entgegen.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell