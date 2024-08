Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall mit drei leicht Verletzten

Vogelsbergkreis (ots)

Romrod. Am Dienstagmorgen (13.08.) kam es auf der B49 zwischen Romrod und Schellnhausen zu einem Verkehrsunfall, bei dem drei Personen leicht verletzt wurden. Gegen 9.15 Uhr befuhr ein 64-jähriger Seat-Fahrer aus Alsfeld die Bundesstraße aus Richtung Romrod kommend. Als der Fahrer bei einer Einmündung nach links in Richtung Feldatal abbiegen wollte, kam es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Mercedes eines 64-Jährigen aus Feldatal. Beide Fahrzeugführer sowie ein weiterer Insasse wurden bei dem Unfall leicht verletzt und mussten zur medizinischen Behandlung in umliegende Krankenhäuser. Es entstanden mehrere tausend Euro Sachschaden. Während der Rettungs- und Bergungsarbeiten war die Fahrbahn bis circa 10.30 Uhr voll gesperrt. Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe wurde die zuständige Straßenmeisterei sowie die untere Wasserbehörde des Vogelsbergkreises informiert.

(PB)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell