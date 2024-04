Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Erneut Buswartehäuschen beschädigt

Viersen (ots)

Über das Wochenende sind in Viersen insgesamt fünf Buswartehäuschen beschädigt worden. Bislang unbekannte Täter zerstörten die Scheiben der Unterstellmöglichkeiten. Betroffen sind Bushaltestellen an der Gerhard-Hauptmann-Straße, am Willy-Brandt-Ring, am Lichtenberg an der Hardter Straße in Bockert sowie am Amerner Weg in Dülken. Die Tatzeit kann bislang nur auf den Zeitraum zwischen Freitag, 16 Uhr, und dem frühen Montagmorgen eingegrenzt werden. Die Polizei ermittelt und sucht Zeuginnen oder Zeugen. Hat jemand eine der Taten beobachtet? Hat jemand vielleicht gehört, wie sich jemand mit solchen Taten gebrüstet hat? Oder kann jemand die Tatzeit näher eingrenzen, indem er oder sie sicher sagen kann: "Dann war das Wartehäuschen definitiv noch unbeschädigt, beziehungsweise dann habe ich entdeckt, dass es beschädigt ist"? Bereits am Samstagmorgen waren etliche beschädigte Buswartehäuschen gemeldet worden - da lagen die Tatorte alle im Bereich der Gemeinde Niederkrüchten (siehe Pressemeldung 338). Hinweise bitte unter der Rufnummer 02162/377-0. /hei (347)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell