Feuerwehr Düsseldorf

FW-D: Küchenbrand in Mehrfamilienhaus - Feuerwehr rettet Bewohnerin und löscht Feuer

Düsseldorf (ots)

Samstag, 3. Februar 2024, 18.47 Uhr, Flügelstraße, Oberbilk

Am Samstagabend rettete die Feuerwehr Düsseldorf eine Bewohnerin aus dem Flammen und löschte den Küchenbrand in der Dachgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses an der Flügelstraße. Die Mieterin wurde durch das Feuer lebensbedrohlich verletzt und zur weiteren ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus transportiert. Der Sachschaden wird auf rund 20.000 Euro geschätzt. Durch die Kriminalpolizei wurde die Brandursachenermittlung übernommen.

Anwohner meldeten der Feuerwehrleitstellen Samstag Abend eine Rauchentwicklung im Treppenhaus ihres Wohnhauses auf der Flügelstraße. Bereits fünf Minuten später trafen die ersten Einheiten von Feuerwehr und Rettungsdienst an der Brandstelle in Oberbilk ein. Umgehend entsendete der Einsatzleiter einen Löschtrupp in das Dachgeschoss des Wohnhauses - hier wurde noch eine Mieterin vermisst. Die Rettungskräfte konnten die Frau schwer verletzt im Treppenhaus antreffen und ins Freie retten. Dort wurde sie durch einen Notarzt behandelt. Zurzeit schwebt die Frau in Lebensgefahr und wurde durch den Rettungsdienst der Landeshauptstadt zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus transportiert. Die Feuerwehrleute löschten währenddessen die Flammen im Küchenbereich ab, führten Lüftungsmaßnahmen und Nachlöscharbeiten durch. Parallel zu den Löscharbeiten kontrollierten weitere Einsatzkräfte die angrenzenden Wohnungen: Hier trafen die Rettungskräfte niemanden an! Alle Bewohner konnten im Anschluss an die Arbeiten der Feuerwehr in ihre Wohnungen zurückkehren. Vorsorglich schaltete die Feuerwehr die betroffene Wohnung stromlos und übergab die Einsatzstelle an die Kriminalpolizei, die ihre Arbeit zur Brandursachenermittlung aufgenommen hat In einer ersten Schätzung beläuft sich der Sachschaden auf etwa 20.000 Euro. Die letzten der rund 40 Einsatzkräfte, darunter auch ehrenamtliche Helferinnen und Helfer der Freiwilligen Feuerwehr, kehrten nach etwas mehr als einer Stunde zu ihren Wachen zurück.

