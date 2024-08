Fulda (ots) - Trickdiebstahl auf Parkplatz Hünfeld. Eine unbekannte männliche Person sprach am Mittwoch (14.08.), gegen 12.30 Uhr, eine 74-jährige Frau auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Lindenstraße an und fragte nach Wechselgeld für einen Parkscheinautomaten. Als die Dame in ihrer Geldbörse nachsah nutzte der Unbekannte den Moment, um unbemerkt ...

