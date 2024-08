POL-GI: + Graffiti in der Schützenstraße gesprüht + Haustürscheibe beschädigt - Einbruch oder Vandalismus? +

Gießen (ots) - -- Gießen: In Hawwerkasten eingestiegen - Auf Beute aus einer Gaststätte auf dem Landgraf-Philipp-Platz hatten es Diebe am frühen Montagmorgen abgesehen. Zwischen 03.30 Uhr und 03.50 Uhr brachen sie über ein Kellerfenster in das Haus ein, suchten im Keller nach Beute und verschafften sich ...

mehr