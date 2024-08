Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Angriff am Kirchenplatz gibt Rätsel auf

Polizei bittet um Mithilfe und sucht mutige Ersthelferin -

Gießen (ots)

--

Nach einem Angriff am frühen Samstagmorgen auf dem Kirchenplatz bittet die Polizei um Mithilfe. Zwischen 01.15 Uhr und 01.45 Uhr lief ein 24-Jähriger vom Dönerdreieck in Richtung des Marktplatzes und überquerte dabei den Kirchenplatz. Etwa in Höhe des Wasserspenders kam ihm ein Mann entgegen, der direkt auf ihn zuging. Im letzten Moment erkannte das Opfer, dass der Unbekannte ein Messer in der Hand hielt und ihn offensichtlich damit verletzten wollte. Der 24-Jährige wich aus und trug eine oberflächliche Schnittverletzung an der Brust davon. Eine Frau, die gerade mit ihrem Hund dort Gassi ging, kam dem Opfer zu Hilfe. Der Angreifer lief in Richtung des Dönerdreiecks davon. Der 24-Jährige gibt gegenüber der Polizei an, dass er mit dem ihm unbekannten Angreifer vor einigen Monaten eine Auseinandersetzung hatte und ihn bis zum Samstagmorgen nicht mehr gesehen habe. Angaben zur Identität des Angreifers konnte das Opfer nicht machen.

Der unbekannte Täter hat einen dunklen Teint und ist nach Einschätzung des aus Afghanistan stammenden Opfers Kurde. Er ist zwischen 180 und 185 cm groß und etwa 20 bis 25 Jahre alt. Er hatte seine langen schwarzen Haare zu einem Zopf zusammengebunden und ist sehr dünn. Er trug einen schwarzen Vollbart, eine schwarze Hose sowie ein schwarzes Oberteil.

Die Hundebesitzerin, die dem Opfer am frühen Samstagmorgen zu Hilfe kam, war zwischen 50 und 60 Jahre alt und hatte helle Haare. Ihr Hund hat ein braunes Fell. Sie ist eine wichtige Zeugin und wird gebeten sich bei der Gießener Polizei unter Tel.: (0641) 7006-3755 zu melden.

Die Polizei in Gießen sucht Zeugen des Angriffes auf dem Kirchenplatz und fragt:

- Wer hat den Angriff am Samstagmorgen, zwischen 01.15 Uhr und 01.45 Uhr, auf dem Kirchenplatz beobachtet? - Wer kann Angaben zur Identität des unbekannten Täters machen?

Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen Nord unter Tel.: (0641) 7006-3755.

Guido Rehr, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell