POL-RE: Recklinghausen: Radfahrer bei Unfall im Kreisverkehr schwer verletzt

Recklinghausen (ots) - Am 23.03.2024 kam es gegen 22:45 Uhr in Dorsten-Hervest auf dem Hellweg zu einem Wohnungsbrand mit insgesamt vier verletzten Personen. Aus bislang ungeklärter Ursache brach der Brand in einer Wohnung im 2. Obergeschoss aus. Der 45jährige Wohnungsinhaber ist vor Eintreffen der Feuerwehr vom Balkon seiner Wohnung in den Garten gesprungen. Dabei hat er sich neben den Brandverletzungen auch noch ...

mehr