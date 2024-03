POL-RE: Bottrop: Transporter ausgebrannt - Polizei sucht Zeugen

Recklinghausen (ots) - Am Donnerstag kam es um 15:50 Uhr im Bereich eines Kreisverkehrs in Dorsten zu einem Zusammenstoß zwischen einer Fahrradfahrerin und einem Auto. Eine 65-Jährige aus Dorsten war mit ihrem Fahrrad auf der Straße "Kleiner Ring" unterwegs und fuhr dann in den dortigen Kreisverkehr. Nach bisherigen Erkenntnissen beabsichtigte ein 64- jähriger Autofahrer aus Dorsten über die Straße "Wittenbrink" ...

mehr