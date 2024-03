Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Fahrradfahrerin bei Unfall leicht verletzt

Am Donnerstag kam es um 15:50 Uhr im Bereich eines Kreisverkehrs in Dorsten zu einem Zusammenstoß zwischen einer Fahrradfahrerin und einem Auto. Eine 65-Jährige aus Dorsten war mit ihrem Fahrrad auf der Straße "Kleiner Ring" unterwegs und fuhr dann in den dortigen Kreisverkehr. Nach bisherigen Erkenntnissen beabsichtigte ein 64- jähriger Autofahrer aus Dorsten über die Straße "Wittenbrink" ebenfalls in den Kreisverkehr einzufahren. Im Bereich der Zufahrt kam es dann zu einer Kollision. Die Fahrradfahrerin stürzte und wurde leicht verletzt. Ein Rettungswagen war nicht erforderlich. Am Auto entstand ein geschätzter Sachschaden von 1000 Euro. Das Fahrrad wurde leicht beschädigt.

