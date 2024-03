Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Junge Frau im Bus von Fahrgast belästigt

Recklinghausen (ots)

Eine 24-jährige Frau aus Marl wurde am Donnerstagnachmittag in einem Linienbus belästigt. Die Frau musste gegen 15.45 Uhr in der Nähe des Busbahnhofs (Bergstraße) miterleben, wie sich ein Mann - der ihr gegenübersaß - sexuell befriedigte. Dabei soll er die Frau angestarrt haben. Der mutmaßliche Täter hatte seine Hand währenddessen in der Hose, das Geschlechtsteil wurde nicht entblößt. Die junge Frau rief um Hilfe und bat den Busfahrer anzuhalten, was daraufhin auch geschah. Der Mann konnte festgehalten werden bis die Polizei kam. Der 55-jährige Tatverdächtige aus Dorsten wurde mit zur Wache genommen. Wie sich herausstellte, hatte er ein Tütchen mit augenscheinlich Drogen dabei. Ein Drogen-Schnelltest blieb negativ. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

