POL-RE: Gladbeck: Unfallflucht auf der Voßwiese

Recklinghausen (ots) - Ein 45-Jähriger leistete am Mittwochnachmittag im Bereich der Hertener Innenstadt Widerstand. Der Mann fiel zwei Polizeibeamten im Rahmen einer Präsenzstreife auf, als dieser sich dem Streifenwagen näherte, lautstark Beleidigungen gegen die Polizei aussprach und sich mit geballten Fäusten aufbaute. Weiterhin warf er eine Glasflasche in Richtung des Polizeiautos und ging dann in den ...

mehr