POL-RE: Marl: Raub auf Getränkemarkt, Polizei sucht Zeugen

Recklinghausen (ots) - Eine 24-jährige Frau aus Marl wurde am Donnerstagnachmittag in einem Linienbus belästigt. Die Frau musste gegen 15.45 Uhr in der Nähe des Busbahnhofs (Bergstraße) miterleben, wie sich ein Mann - der ihr gegenübersaß - sexuell befriedigte. Dabei soll er die Frau angestarrt haben. Der mutmaßliche Täter hatte seine Hand währenddessen in der Hose, das Geschlechtsteil wurde nicht entblößt. Die ...

