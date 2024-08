Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: + Nach Naziparolen und Hitlergruß Zeugen gesucht + Eisdiele in Gießen durchwühlt + Wohnungseinbruch in Wieseck +

Gießen (ots)

--

Gießen: Hitlergruß gezeigt und Parolen gerufen -

Mit Nazi-Parolen und dem Zeigen des Hitler-Grußes machte gestern Abend eine Gruppe Männer in der Adolph-Kolping-Straße auf sich aufmerksam. Passanten meldeten sich gegen 20.45 Uhr bei der Polizei. Bis Streifen der Gießener Polizei dort eintrafen, waren die drei Männer bereits davongerannt. Die Männer waren nach Angaben der Zeugen zwischen 30 und 35 Jahre alt und hatten einen hellen Teint. Einer hatte eine Glatze und trug ein schwarzes T-Shirt mit rotem Adler, schwarze Jogginghosen sowie schwarze Schuhe. Der zweite war von kräftiger Statur, trug ein schwarzes T-Shirt mit weißer Aufschrift, eine schwarze Cargo-Hose, schwarze Schuhe, Sonnenbrille und eine graue Kappe. Der dritte hatte dunkle kurze Haare und war mit einem roten T-Shirt, einer schwarzen kurzen Hose mit weißen Streifen und schwarzen Schuhe bekleidet. Auffällig waren seine tätowierten Beine. Der Staatsschutz der Gießener Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und fragt: Wer hat die drei Männer gestern Abend im Bereich des Tegut-Marktes beobachtet? Wer kann Angaben zu deren Identität machen? Hinweise erbittet die Kriminalpolizei in Gießen unter Tel.: (0641) 7006-6555.

Gießen: Eisdiele durchwühlt -

In der Straße "Neustadt" suchte ein Einbrecher eine Eisdiele auf. Am frühen Donnerstagmorgen, gegen 00.10 Uhr, verschafften sich der Dieb über einen Lichtschacht gewaltsam Zutritt zu dem Lokal. Im Inneren durchwühlte er Schränke und Kommoden und erbeutete eine grüne Steppjacke sowie eine geringe Menge an Bargeld. Während des Einbruchs löste der Dieb die Videoüberwachung aus. Er ist von schlanker, sportlicher Statur, hat dunkle kurze Haare und einen Vollbart. Er trug ein T-Shirt, eine schwarze knielange Sporthose sowie schwarze Turnschuhe mit weißer Sohle. Hinweise zu dem Einbrecher nehmen die Ermittler der Kripo Gießen unter Tel.: (0641) 7006-6555 entgegen.

Gießen-Wieseck: In Haus eingestiegen -

Am Donnerstag, zwischen 09.00 Uhr und 12.45 Uhr suchten Einbrecher ein Einfamilienhaus in der Straße "Steinerne Brücke" auf. Die Täter brachen ein Fenster auf und stiegen ins Haus ein. Im Haus suchten sie in allen Räumen nach Beute. Nach einer ersten Einschätzung der Bewohner ließen sie Bargeld und Schmuck von noch nicht bekanntem Wert mitgehen. Die Reparatur des Fensters wird rund 400 Euro kosten. Zeugen, die die Täter beobachteten oder denen in der Straße "Steinerne Brücke" in diesem Zusammenhang Personen oder Fahrzeuge auffielen, werden gebeten sich unter Tel.: (0641) 7006-6555 mit der Kriminalpolizei in Gießen in Verbindung zu setzen.

Guido Rehr, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell