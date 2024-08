Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: + 23-Jährigen Dieb gefasst + Handtasche durchwühlt + Auseinandersetzung am Marktplatz? - Polizei sucht Zeugen + Einbruch + Verkehrskontrolle + Brand + Unfälle +

Gießen (ots)

Gießen: Festnahme eines 23 - Jährigen -

Schnell gefasst war ein 23 - Jähriger am Dienstagmittag (06.08.24). Offenbar war der wohnsitzlose Deutsche in einen Lagerschuppen in der Steinstraße eingebrochen und hatte dort gekühlte Lebensmittel im Wert von mehreren Hundert Euro entwendet. Nach einem Hinweis nahmen Polizeibeamte die Verfolgung des mutmaßlichen Diebes auf und konnten ihn wenig später festnehmen. Bei der Verfolgung verletzte sich ein Polizeibeamter leicht. Die Beamten fanden bei dem Mann kleinere Mengen an Betäubungsmitteln. Offenbar kommt er noch für weitere ähnlich gelagerte Einbrüche im Gießener Stadtgebiet in Frage. Da gegen ihn Haftbefehle bestanden, wurde der wohnsitzlose Tatverdächtige in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Die Ermittlungen dauern an.

Gießen: Auseinandersetzung gemeldet -

Am Marktplatz wurde der Polizei am Dienstag, gegen 18.45 Uhr, eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gemeldet. Offenbar, so die ersten Meldungen von Zeugen, seien auch Glasflaschen eingesetzt worden. Als die Streifen dort ankamen, konnten insgesamt 13 Personen ausgemacht werden. Eine Person hatte ein Messer dabei. Zwei weitere Messer wurden unter geparkten PKW gefunden. Die angetroffenen Personen wurden nach einer Identitätsfeststellung entlassen. Eine Person ohne einen Ausweis musste mit zur Dienststelle, um die Personalien zu überprüfen. Ob es dort zu einer Auseinandersetzung bzw. Straftaten kam, ist bislang nicht bekannt. Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Gießen Nord unter der Telefonnummer 0641/7006-3755 entgegen.

Gießen: Einbrecher im Eichendorffring unterwegs -

Im Laufe des Dienstags waren im Gießener Eichendorffring Einbrecher unterwegs. Die Diebe hatten ein Fenster eines Einfamilienwohnhauses aufgebrochen und dann mehrere Zimmer durchsucht. Sie entwendeten Bargeld und verschwanden in unbekannte Richtung. Hinweise dazu bitte an die Kriminalpolizei Gießen unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Lich: Kontrolle und mehrere Verstöße -

In der Beune in Lich wurde am Dienstag, gegen 18.00 Uhr, gleich mehrere Anzeigen gefertigt. Grund dafür war eine Kontrolle eines 60 - Jährigen. Der Mann war offenbar in einem PKW unterwegs. Es stellte sich heraus, dass er dazu keine Fahrerlaubnis hatte. Auch ergaben die Ermittlungen, dass der PKW mit Gießener Kennzeichen keine Zulassung hatte und die Kennzeichen verfälscht waren. Er wurde nach den polizeilichen Maßnahmen entlassen. Die Ermittlungen dazu dauern an. Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Grünberg unter der Telefonnummer 06401/91430 entgegen.

Reiskirchen: Gartenhütte brennt ab -

Bei Reiskirchen brannte am Dienstag, gegen 17.00 Uhr, eine Gartenhütte komplett ab. Während der Löscharbeiten musste die Landesstraße 3129 für fast eine Stunde gesperrt werden. Die Ursache steht bislang noch nicht fest. Der Schaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro. Die Ermittler suchen Zeugen und bitten um Hinweise an die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Verkehrsunfälle:

Laubach: Motorradfahrer kommt von Straße ab -

Am Dienstag, gegen 19.45 Uhr, kam es auf der B 276, etwa in Höhe des Jägerhauses zu einem Unfall. Ein 20 - Jähriger Motorradfahrer aus Schlitz war in Richtung Laubach unterwegs, als er aus bislang unbekannten Gründen in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam. Er prallte gegen die Leitplanke und wurde dabei verletzt. Er wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der Schaden beläuft sich auf etwa 5.000 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Grünberg unter der Telefonnummer 06401/91430 entgegen.

Grünberg: Unfall beim Abbiegen -

Bei Grünberg - Harbach kam es am Dienstag, gegen 18.30 Uhr, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem LKW und einem PKW. Ein 24 - Jähriger aus Lich war mit seinem PKW hinter dem Lastwagen eines 61 - Jährigen von Harbach in Richtung Hattenrod unterwegs. Der Lasterfahrer wollte auf der Kreisstraße 152 in einen Feldweg abbiegen. Offenbar hatte der Autofahrer gerade zu einem Überholmanöver angesetzt. Dabei stießen beide Fahrzeuge zusammen. Der Schaden belief sich auf fast 10.000 Euro. Beide Personen blieben unverletzt. Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Grünberg unter der Telefonnummer 06401/91430 entgegen.

