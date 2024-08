Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: + Einbrüche in Gießen + Werkzeuge aus Vito erbeutet + Schule durchwühlt + Drei Promille + Jugendlicher Biker flieht vor Streife +

Gießen (ots)

Gießen: Eisdiele und Imbiss durchwühlt -

Am frühen Montagmorgen rückten eine Eisdiele in der Bahnhofstraße sowie ein auf Wraps spezialisierter Imbiss in der Wolkengasse in den Fokus unbekannter Einbrecher. Zwischen 02.24 Uhr und 02.28 Uhr traten und schlugen zwei Einbrecher gegen die Tür des Wrap-Ladens und stiegen ein. Ihnen fiel rund 1.000 Euro Bargeld in die Hände. Einer der Männer hatte dunkelblonde Haare, war hellhäutig, zwischen 25 und 35 Jahre alt und schlank. Er trug ein weißes langärmeliges Oberteil mit dem Schriftzug "Terrain" auf dem rechten Ärmel. Sein etwa gleichalter Komplize hatte einen dunklen Teint, war ebenfalls schlank und hat kurze dunkle Haare. Kurz nach diesem Einbruch machten sich zwei Männer an der Eingangstür einer Eisdiele in der Bahnhofstraße zu schaffen. Sie wurden um 02.58 Uhr von einer Überwachungskamera gefilmt, wie sie im Inneren der Eisdiele Schränke und Kommoden durchwühlten und letztlich eine geringe Menge an Bargeld mitgehen ließen. Die Polizei schließt derzeit nicht aus, dass beide Einbrüche von dem Duo verübt wurden. Die Ermittler suchen Zeugen, die die Täter zu den genannten Zeiten in der Innenstadt beobachteten oder die weitere Angaben zu deren Identität machen können. Hinweise erbittet die Kriminalpolizei in Gießen unter Tel.: (0641) 7006-6555.

Gießen: Scheibe eingeschlagen und eingestiegen -

Auf Beute aus einem Frisörsalon hatten es Einbrecher in der Johannette-Lein-Gasse abgesehen. Heute Morgen, um 01.47 Uhr schlugen zwei Männer die Scheibe der Eingangstür des Salons ein. Einer der Männer betrat den Laden und griff sich die Kasse vom Tresen, während sein Komplize Schmiere stand. Im Anschluss rannten die Einbrecher in Richtung Marktplatz davon. Das Duo war dunkel gekleidet - eine weitere Beschreibung ist derzeit nicht möglich. Wer kann weitere Angaben zu den Tätern machen? Wo ist das Duo heute in den frühen Morgenstunden noch aufgefallen? Hinweise erbittet die Kriminalpolizei in Gießen unter Tel.: (0641) 7006-6555.

Laubach-Münster: Aus Vito bedient -

Im Zeitraum von Freitag, gegen 13.00 Uhr bis Montag, gegen 06.00 Uhr machten Werkzeugdiebe in der Heidstraße Beute. Aus einem in Höhe der Hausnummer 9 geparkten weißen Mercedes Vito griffen sie sich eine Bohrmaschine, einen Bohrhammer, eine Schleifmaschine sowie Seitenschneider und eine Stichsäge. Hinweise erbittet die Polizeistation Grünberg unter Tel.: (06401) 91430.

Wettenberg - Krofdorf-Gleiberg: Diebe in der Schule -

Während der laufenden Schulferien stiegen Diebe in die Grundschule Krofdorf-Gleiberg ein. Die Täter schlugen eine Scheibe ein und kletterten ins Gebäude. Im Inneren brachen sie zwei Türen auf, ließen aber nach einer ersten Einschätzung keine Wertsachen mitgehen. Für eine neue Scheibe werden mindestens 200 Euro fällig. Zeugen, die die Täter zwischen dem 12.07.2024 (Freitag) und dem gestrigen Montag (05.08.2024) auf dem Schulgelände beobachteten, werden gebeten sich unter Tel.: (0641) 7006-6555 mit der Kripo in Gießen in Verbindung zu setzen.

Laubach: Knapp drei Promille gepustet -

Besorgte Verkehrsteilnehmer wandten sich gestern Abend an die Grünberger Polizei. Sie waren auf der Landstraße zwischen Wetterfeld und Münster unterwegs und meldeten einen offensichtlich betrunkenen Autofahrer. Eine Funkstreife stoppte den Reiskirchener in seinem Ford und ließ ihn pusten. Sein Atemalkoholtest brachte es auf 2,99 Promille. Der 54-Jährige musste sich auf der Dienststelle einer Blutentnahme unterziehen - auf ihn kommt nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr zu.

Laubach: Motorradfahrer flieht -

Strafanzeigen wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens, der Gefährdung des Straßenverkehrs, des Fahrens ohne die erforderliche Fahrerlaubnis sowie wegen verschiedenster Zulassungsvorschriften kommen auf einen 17-jährigen Laubacher zu. Der Jugendliche war am Sonntagnachmittag mit einer 250er Maschine auf einer Landstraße bei Laubach unterwegs. Einer Streife der Grünberger Polizei fiel auf, dass an dem Krad kein Kennzeichen angebracht war. Zunächst erweckte der Laubacher den Anschein, den Anhalteaufforderungen der Polizisten Folge zu leisten und blieb mit seiner Maschine stehen. Als auch der Funkwagen stoppte, gab der Jugendliche Gas und fuhr in Richtung Lich davon. Mit deutlich überhöhten Geschwindigkeiten ignorierte der Biker auf seiner Flucht Anhalteaufforderungen der Polizisten und missachtete Tempolimits und Durchfahrtsverbote. Auf einem Feldweg mussten dem Raser mehrere Radfahrer ausweichen. Letztlich stoppte ihn ein Gartentor in Röthges und die Handschellen klickten. Auf der Grünberger Wache folgten die Identitätsfeststellung, seine erkennungsdienstliche Behandlung und eindringliche Appelle im Hinblick auf seine halsbrecherische Fahrweise. Im Anschluss wurde er dort von einem Erziehungsberechtigten abgeholt.

