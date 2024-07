Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Falscher Wasserwerker stiehlt Bargeld und Eheringe: Zeugen in Wißmannstraße gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Forstfeld:

Das Opfer dreister Trickdiebe wurde am gestrigen Donnerstagmorgen eine Seniorin in ihrer Wohnung in der Wißmannstraße in Kassel. Ein unbekannter Mann hatte gegen 10 Uhr an der Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus geklingelt und sich, als die Bewohnerin öffnete, sofort an ihr vorbei in die Wohnung gedrängt. Der vermeintliche Wasserwerker gab anschließend vor, einem Wasserrohrbruch auf den Grund gehen zu müssen. Während das Opfer den Anweisungen folgend das Wasser im Bad laufen ließ und dadurch abgelenkt war, entwendete der Täter unbemerkt Bargeld, Schmuck und zwei Eheringe mit Gravuren. Als der Seniorin wenige Minuten später Zweifel an der Situation kamen, war der Unbekannte bereits samt der Beute aus der Wohnung geflüchtet. Der Trickdieb wird wie folgt beschrieben:

1.) Ca. 30 Jahre alt, 1,70 bis 1,80 Meter groß, kurze schwarze Haare, etwas längerer Dreitagebart, trug dunkle Kleidung, eine Cargohose und Handschuhe.

Die weiteren Ermittlungen werden bei der EG SÄM der Kasseler Kripo geführt. Zeugen, die Hinweise auf den Trickdieb geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

