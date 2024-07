Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Folgemeldung zu Fahrzeug-Aufbrüchen in Baunatal-Guntershausen: Tatverdächtiger in Kasseler Innenstadt festgenommen

Kassel (ots)

(Bitte beachten Sie auch unsere gestern, um 11:26 Uhr, unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/5816027 veröffentlichte Pressemitteilung).

Baunatal/ Kassel:

Nachdem es in der Nacht zum gestrigen Donnerstag zu mehreren Fahrzeug-Aufbrüchen in Baunatal-Guntershausen durch zunächst unbekannte Täter gekommen war, konnte die Polizei am gestrigen Nachmittag einen 24-jährigen Tatverdächtigen in der Kasseler Innenstadt festnehmen. Die Videoaufzeichnung eines Anwohners hatte letztlich zu dem Erfolg geführt. Derzeit wird geprüft, ob der festgenommene Mann mit algerischer Staatsangehörigkeit, der keinen festen Wohnsitz hat und bereits hinreichend polizeibekannt ist, einem Haftrichter vorgeführt wird.

Insgesamt neun Taten, die sich allesamt in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag rund um den Bahnhof in Baunatal-Guntershausen ereigneten, sind der Polizei bisher gemeldet worden. In einigen Fällen waren aus den aufgebrochenen Fahrzeugen Geld sowie Bekleidung gestohlen worden. Die Nahbereichsfahndung hatte zunächst nicht zur Festnahme des unbekannten Täters geführt. Streifen des Polizeireviers Süd-West hatten aber bei ihren Anzeigenaufnahmen an den Tatorten die Videoaufzeichnung eines Anwohners sichern können, auf der der Täter auf seinem Grundstück zu erkennen war und sich an einem geparkten Auto zu schaffen machte. Diese polizeiinterne Fahndung führte schließlich am Nachmittag gegen 16:15 Uhr zum Erfolg: Beamte der OE City das Kasseler Polizei erkannten in der Fußgängerzone den mutmaßlichen Täter, der sogar noch die bei den Aufbrüchen in Guntershausen getragene Bekleidung anhatte, woraufhin für den 24-Jährigen die Handschellen klickten. Er muss sich nun wegen neunfachem Einbruchdiebstahls aus KFZ verantworten. Die weiteren Ermittlungen gegen den Tatverdächtigen werden bei der EG 4 der Regionalen Ermittlungsgruppe geführt.

