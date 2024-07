Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Hoher Schaden bei Brand in Mehrfamilienhaus in Lohfelden

Am gestrigen Mittwochabend ist es in der Sophie-Henschel-Straße in Lohfelden zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus gekommen. Das Feuer war gegen 18 Uhr in der Wohnung im 2. Stock des Drei-Parteien-Hauses ausgebrochen. Im weiteren Verlauf konnten alle Bewohner das Haus unverletzt verlassen. Durch das Feuer brannte die Wohnung im 2. Stock vollständig aus und ist unbewohnbar. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten vorsichtigen Schätzungen auf ca. 400.000 Euro. Wie die ersten Ermittlungen der am Brandort eingesetzten Beamten des Kriminaldauerdienstes und die Befragung der Bewohnerin der betreffenden Wohnung ergaben, war beim Kochen offenbar versehentlich Fett in einer Pfanne in der Küche der Wohnung in Brand geraten. Löschversuche der Bewohnerin blieben erfolglos, woraufhin sich das Feuer weiter ausbreitete und von der alarmierten Feuerwehr gelöscht wurde. Die weiteren Ermittlungen in dem Fall werden beim Kommissariat 11 der Kasseler Kripo geführt und dauern an.

