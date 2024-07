Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Nächtliche Fahrzeug-Aufbrüche in Baunatal-Guntershausen: Polizei sucht Zeugen

Kassel (ots)

Baunatal (Landkreis Kassel):

Unbekannte Fahrzeug-Aufbrecher haben in der Nacht zum heutigen Donnerstag in Baunatal-Guntershausen ihr Unwesen getrieben. Bislang haben sich vier Besitzer von Autos und Wohnmobilen gemeldet, deren Fahrzeuge aufgebrochen wurden. Ob die Täter überhaupt etwas erbeutet haben, ist bisher nicht bekannt. Die Kasseler Polizei sucht nun nach Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben und Hinweise auf die Aufbrecher geben können.

Die bisher gemeldeten Fahrzeug-Aufbrüche hatten sich alle im Laufe der vergangenen Nacht ereignet. In der Binsdorfer Straße steht die Tatzeit genau fest, denn dort löste gegen 3:20 Uhr die Alarmanlage eines geparkten Wohnmobils aus, nachdem die Scheibe der Fahrertür eingeschlagen worden war. Ein Anwohner hatte daraufhin die Polizei alarmiert, ohne die Täter zu Gesicht bekommen zu haben. Die anschließende Fahndung verlief leider ohne Erfolg. Die weiteren Tatorte liegen unweit entfernt in der Straße "Zum Bahnhof" und im Grifter Weg. Dort war an einem grünen Mazda MX5, einem silbernen Opel Astra und einem weiteren Wohnmobil jeweils eine Scheibe eingeschlagen und der Fahrzeuginnenraum nach Wertsachen durchsucht worden.

Die weiteren Ermittlungen werden bei der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei geführt. Zeugen, die den Ermittlern Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell