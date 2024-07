Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Unfall nahe Anschlussstelle Kassel-Ost: Ermittler erbitten Hinweise auf weinroten Pkw

Kassel (ots)

Kaufungen (Landkreis Kassel):

Zeugen eines Unfalls, der sich am Freitagmittag gegen 12:50 Uhr auf der B 7 in Höhe der Anschlussstelle Kassel-Ost ereignet hat, suchen die Ermittler der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei. Wie die aufnehmende Streife des Polizeireviers Ost berichtet, hatte zur Unfallzeit der von der Bundesstraße aus Richtung Kaufungen kommende Verkehr, der an der Anschlussstelle nach rechts auf die Autobahn 7 auffahren wollte, gestockt. Nach Angaben von zwei Unfallbeteiligten soll der bislang unbekannte Fahrer am Steuer eines weinroten Pkw auf der B 7 in Richtung Kassel auf dem Geradeausfahrstreifen unterwegs gewesen sein und sich plötzlich zwischen die stauenden Fahrzeuge auf dem Rechtsabbiegefahrstreifen gedrängelt haben. Dadurch sei es zu einem Auffahrunfall zwischen einer schwarzen Mercedes E-Klasse und einem silbernen VW Golf gekommen. Das weinrote Auto mit Kasseler Kennzeichen, an dem offenbar kein Schaden entstand, soll anschließend trotz der möglichen Verursachung des Unfalls im nachfolgenden Verkehr auf die A 7 aufgefahren sein. An den beteiligten Fahrzeugen eines 59-Jährigen aus Essen und eines 63 Jahre alten Mannes aus Dorsten entstand ein Gesamtsachschaden von knapp 10.000 Euro.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise hierzu geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

