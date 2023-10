Feuerwehr Pulheim

FW Pulheim: Unfall mit Polizeiwagen - zwei Verletzte

Pulheim (ots)

Am Donnerstagnachmittag (05.10.2023) kam es in Pulheim im Kreuzungsbereich der Steinstraße (L 183) und der Rathausstrasse (K 25) zu einem Verkehrsunfall zwischen einem LKW und einem Polizeiwagen. Dabei wurden zwei Polizisten leicht verletzt.

Aufgrund einer ausgelösten Brandmeldeanlage auf der Rommerskirchener Strasse in Pulheim wurden am Donnerstag gegen 15:23 Uhr standardmäßig neben der hauptamtlichen Wache auch die freiwilligen Löschzüge Pulheim und Stommeln alarmiert. Auf der Anfahrt eines Löschfahrzeuges des Löschzugs Stommeln trafen diese in Pulheim auf der Kreuzung Rathausstraße / Steinstraße auf einen kurz zuvor erfolgten Unfall zwischen einem LKW und einem Polizeifahrzeug. Der LKW war mit seiner Fahrzeugfront mit dem Polizeiwagen auf dessen linker Seite massiv kollidiert. Das Polizeifahrzeug befand sich auf einer Einsatzfahrt - zur ausgelösten Brandmeldeanlage auf der Rommerskirchener Straße. Die Besatzung des Löschfahrzeugs kümmerte sich unmittelbar um dieses Unfallgeschehen und leistete den beiden Beamten - einer Polizistin und einem Polizisten - erste Hilfe. Der Fahrer des LKW blieb unverletzt. Aufgrund der Rückmeldung, dass bei dem Einsatz auf der Rommerskirchener Straße genügend Kräfte vorhanden waren, unterbrachen auch zwei Fahrzeuge des Löschzugs Pulheim ihre Anfahrt zur Rommerskirchener Straße und unterstützten die Kollegen bei dem Verkehrsunfall. Zur Versorgung der beiden leicht verletzten Beamten wurden zwei Rettungswagen und ein Notarzt zur Einsatzstelle entsandt. Beide Polizisten wurden durch den Notarzt untersucht und dann in das zuständige Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr, die unter Einsatzleitung von Hauptbrandmeister Wendelin Polich mit zwölf Kräften an der Unfallstelle war, unterstützte die Polizei bei den Absperrmaßnahmen, da die Kreuzung in alle vier Richtungen gesperrt werden musste. Im weiteren Verlauf wurden ausgelaufene Betriebsmittel aufgenommen und der Brandschutz sichergestellt. Nach Aufnahme des Unfalls durch die Polizei und der Beseitigung beider Unfallfahrzeuge wurde die Kreuzung von KFZ-Teilen und Glassplittern gereinigt. Die Kreuzung war bis etwa 17:45 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt.

