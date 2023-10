Feuerwehr Pulheim

FW Pulheim: Rauchentwicklung im Keller - Pulheimer Feuerwehr im Einsatz

Pulheim (ots)

Am Sonntagnachmittag rückte die Feuerwehr zu einem Kellerbrand im Pulheimer Ortskern aus. Trotz einer starken Rauchentwicklung konnte die Feuerwehr kein Feuer feststellen.

Am Sonntag (01.10.2023) wurde der Leitstelle der Feuerwehr, kurz nach 16:30 Uhr, ein Kellerbrand auf der Geyener Straße in Pulheim gemeldet. Bei Eintreffen der Feuerwehr drang starker Rauch aus dem Keller ins Freie. Der Hausbewohner eines Wohnhauses konnte den ersten Einsatzkräften mitteilen, dass er die Heizungsanlage bereits ausgeschaltet habe. Unter Atemschutz gingen die Kräfte vor, konnten aber außer der starken Rauchentwicklung kein Feuer entdecken. Im weiteren Verlauf der Maßnahmen wurde der Keller mit Lüftungsgeräten belüftet. Nach den Lüftungsmaßnahmen konnte das Objekt den Bewohnern, mit der Auflage die Heizungsanlage erst nach Kontrolle durch eine Fachkraft wieder in Betrieb zu nehmen, übergeben werden. Nach gut einer Stunde konnten die 30 Kräfte der Löschzüge Pulheim und Geyen sowie der hauptamtlichen Wache unter Einsatzleitung von Hauptbrandmeister Wendelin Polich wieder ihre Standorte anfahren.

