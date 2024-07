POL-KS: Unfallflucht mit hohem Schaden in Heinrich-Plett-Straße: Ermittler suchen Zeugen

Kassel (ots) - Lohfelden (Landkreis Kassel): Am gestrigen Mittwochabend ist es in der Sophie-Henschel-Straße in Lohfelden zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus gekommen. Das Feuer war gegen 18 Uhr in der Wohnung im 2. Stock des Drei-Parteien-Hauses ausgebrochen. Im weiteren Verlauf konnten alle Bewohner das Haus unverletzt verlassen. Durch das Feuer brannte die Wohnung im 2. Stock vollständig aus und ist unbewohnbar. ...

