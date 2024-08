Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: + Angreifer verletzt 97-Jährige schwer + Stein gegen Scheibe geschleudert + Dieseldiebe schlagen in der Grünberger Straße zu +

Gießen: Seniorin nach Angriff verletzt / Täter in psychiatrischer Einrichtung -

Mit schweren Verletzungen wird eine 97-jährige Seniorin nach einem Angriff in der Adolph-Kolping-Straße derzeit im Krankenhaus behandelt. Die Pohlheimerin lief gestern Nachmittag, gegen 16.15 Uhr, mit ihrem Rollator vor dem Parkplatz des dortigen Supermarktes. Unvermittelt trat ihr ein 46-Jähriger gegen den Rollator. Daraufhin stürzte die betagte Frau zu Boden. Auf dem Boden liegend traktierte sie der Angreifer weiter mit Schlägen und mutmaßlich auch mit Tritten. Hierdurch trug sie einen Armbruch davon. Zeugen hatten den Angriff beobachtet und konnten der Polizei eine detaillierte Personenbeschreibung abgehen. Wenig später nahmen Polizisten den Gießener fest. Er musste sich einer Blutentnahme unterziehen und verbrachte die Nacht im Polizeigewahrsam. Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln wegen gefährlicher Körperverletzung. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erließ eine Haftrichterin heute Nachmittag einen Unterbringungshaftbefehl gegen den Täter. Er wurde in einer psychiatrischen Einrichtung aufgenommen.

Gießen-Rödgen: Stein gegen Feuerwehrhaus geschleudert -

Am gestrigen Donnerstag stellten Angehörige der freiwilligen Feuerwehr Rödgen eine Beschädigung an ihrem Gerätehaus in der "Langen Ortsstraße" fest. Mit einem Stein hatte ein Unbekannter eine Scheibe im Erdgeschoss eingeworfen. Wann genau die Scheibe beschädigt wurde, kann derzeit nicht gesagt werden. Für eine neue Scheibe werden mindestens 200 Euro fällig. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und sucht Zeugen: Wer hat den Täter beim Einwerfen der Scheibe beobachtet? Wer kann sonst Angaben zu dem Unbekannten machen? Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen Nord unter Tel.: (0641) 7006-3755.

Gießen: Dieseldiebe in der Grünberger Straße unterwegs -

Mit Dieselkraftstoff suchten Diebe in der Grünberger Straße das Weite. Zwischen Mittwochnachmittag, gegen 13.30 Uhr, und Donnerstagmorgen, gegen 08.45 Uhr, brachen die Täter auf der Baustelle die Tür eines Baggers auf, versuchten vergeblich das Radio auszubauen und zapften Diesel aus dem Tank. Anschließend machten sie sich an einer Bauwalze zu schaffen und erbeuteten ebenfalls Kraftstoff. Hinweise zu den Dieseldieben nehmen die Ermittler der Gießener Polizei unter Tel.: (0641) 7006-355 entgegen.

