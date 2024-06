POL-S: 13-Jährigen ausgeraubt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots) - Unbekannte sind in der Nacht zum Mittwoch (26.06.2024) in eine Bar an der Martin-Luther-Straße eingebrochen und haben Bargeld in unbekannter Höhe erbeutet. Die Einbrecher gelangten zwischen 01.00 Uhr und 10.30 Uhr auf unbekannte Weise in das Treppenhaus des Mehrfamilienhauses. Dort brachen sie die Tür zur Bar auf und stahlen aus zwei aufgehebelten Automaten das Bargeld. Eine Angestellte ...

