POL-GI: + Unfallflucht in Großen-Linden + Container auf Baustellen in Gießen aufgebrochen + Billard-Café und Spielhalle in Lollar durchwühlt +

Linden - Großen-Linden: Nach Parkplatzrempler geflohen -

Auf rund 1.000 Euro schätzt die Polizei den Unfallschaden, den ein flüchtiger Unfallfahrer auf dem Parkplatz des Kauflands zurückließ. Am Mittwoch, in der Zeit von 16.40 Uhr bis 18.00 Uhr, parkte dort ein grauer VW Golf. Vermutlich beim Rangieren touchierte der Unfallfahrer mit seinem Wagen die vordere Tür und den hinteren Radkasten auf der Beifahrerseite des Golfs. Hinweise zum Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug nehmen die Ermittler der Polizeistation Gießen Süd unter Tel.: (0641) 7006-3555 entgegen.

Gießen: Baucontainer geknackt -

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag schlugen Diebe an Baucontainern in der Rathenaustraße und in der Otto-Behaghel-Straße am Phil 1 zu. Zwischen 19.00 Uhr und 06.45 Uhr brachen sie die Schlösser der Container auf und ließen Kabel, Kabeltrommeln und Metalle mitgehen. Angaben zum Wert zur Beute können momentan noch nicht gemacht werden. Zeugen, die die Diebe zur genannten Zeit auf den Baustellen beobachteten, werden gebeten sich unter Tel.: (0641) 7005-3555 mit der Polizeistation Gießen Süd in Verbindung zu setzen.

Lollar: In Billard-Café und Spielhalle eingestiegen -

In Lollar rückte ein Billard-Café in der Gießener Straße und eine Spielhalle im Sandweg in den Fokus unbekannter Einbrecher. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu den Gaststätten und suchten anschließend in den Räumen nach Wertsachen. In dem Café fiel den Tätern eine bisher nicht bekannte Menge an Bargeld in die Hände. Nach Einschätzung der Betreiber ließen sie aus der Spielhalle keine Wertsachen mitgehen. Zeugen, die die Einbrecher gegen 03.00 Uhr in der Gießener Straße am Billard-Café oder gegen 04.30 Uhr im Sandweg an der Spielhalle beobachteten, werden gebeten sich unter Tel.: (0641) 7006-6555 bei der Kripo in Gießen zu melden.

