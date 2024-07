Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: + Vapes-Automat in Watzenborn-Steinberg geknackt + Einbruch in Launsbacher Getränkehandel +

Gießen (ots)

Pohlheim - Watzenborn-Steinberg: Automat geknackt -

Heute in den frühen Morgenstunden vergriffen sich Diebe an einem in der Straße "Neue Mitte", in Höhe der Hausnummer 22, montierten Vapes-Automaten. Gegen 04.20 Uhr schleuderten die Täter Pflastersteine gegen die Glasscheibe des mit E-Zigaretten gefüllten Automaten und griffen sich eine bisher nicht bekannte Menge der elektrischen Kippen. Die Schäden am Automaten beziffert die Polizei auf rund 5.000 Euro. Hinweise zu den Dieben nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter Tel.: (0641) 7006-3555 entgegen.

Wettenberg-Launsbach: Diebe im Getränkehandel -

Auf Beute aus einem Getränkehandel hatten es Einbrecher am zurückliegenden Wochenende in der Straße "Lahnsbergweg" abgesehen. Die Diebe hebelten das Kunststofffenster eines Rolltores auf, um in das Lager einzusteigen. Derzeit geht die Polizei jedoch davon aus, dass die Diebe nicht hineingeklettert waren. Zurück blieb ein Schaden in Höhe von rund 500 Euro. Zeugen, die die Täter im Zeitraum von Samstag, gegen 12.00 Uhr und Montagfrüh, gegen 05.00 Uhr an dem Getränkehandel beobachteten, werden gebeten sich unter Tel.: (0641) 7006-3755 mit der Polizeistation Gießen Nord in Verbindung zu setzen.

Guido Rehr, Pressesprecher

