POL-GI: in Einfamilienhaus eingedrungen + Elektronische Zahnbürsten gestohlen - Polizei ermittelt wegen räuberischen Diebstahls

Heuchelheim: in Einfamilienhaus eingedrungen

Unbekannte drangen zwischen dem 15.07.2024 und dem 22.07.2024 in ein Einfamilienhaus in der Beethovenstraße ein. Sie durchwühlten mehrere Schränke. Die Diebe ließen Goldmünzen, Silbermünzen, eine Goldkette und eine Kamera mitgehen. Der Schaden beläuft sich auf 8.000 Euro. Hinweise zu den Dieben erbittet die Kriminalpolizei Gießen unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Gießen- Elektronische Zahnbürsten gestohlen - Polizei ermittelt wegen räuberischen Diebstahls

Ein bislang Unbekannter entnahm am Samstagnachmittag (27.07.2024), gegen 14:40 Uhr, einen Doppelpack elektronischer Zahnbürsten aus dem Sortiment des Warenhauses in der Neustadt und steckte sie ein. Ohne die Waren zu bezahlen, passierte er den Kassenbereich. Im Anschluss wurde er von einem Ladendetektiv angesprochen und aufgefordert ihn zu begleiten. Beim Versuch den Dieb in das Geschäftsinnere zu geleiten, leitstete er erheblichen Widerstand. Trotz der Unterstützung eines weiteren Mitarbeiters gelang es dem Langfinger sich loszureißen und samt dem Diebesgut zu flüchten. Der Schaden beläuft sich auf 100 Euro. Wer hat den Diebstahl im Media-Markt mitbekommen? Wer kann Hinweis zu dem Dieb geben? Er war 185 cm groß, hatte ein südländisches Aussehen, kurze, dunkle Haare und eine schlanke / athletische Figur. Bekleidet war er mit einer schwarzen Hose, schwarzen Schuhen, und schwarzem Pullover mit einem weiß-/lila Aufdruck auf der Rückseite. Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen Nord unter der Telefonnummer 0641/7006-3755.

