POL-GI: Auseinandersetzung mit Flasche - Zeugen gesucht + Einbruch + Reizgas gesprüht und geschlagen + Unfallflucht am See + Ford vor Praxis angefahren

Gießen (ots)

Gießen: Auseinandersetzung mit Flasche - Zeugen gesucht

Am Mittwochabend (24.7.) informierten Zeugen die Polizei über eine Auseinandersetzung mehrerer Personen in der Innenstadt. Gegen 20.30 Uhr war es ersten Erkenntnissen zufolge im Bereich Marktplatz/Kirchenplatz zu einem Streit zwischen zwei Männern gekommen. Im Verlauf schlug einer mit einer Glasflasche gegen den Kopf eines 27-Jährigen. Der Mann erlitt dabei blutende Verletzungen am Kopf und im Oberkörperbereich. An der Auseinandersetzung sollen insgesamt acht Personen beteiligt gewesen sein, die Hintergründe sind bislang unklar.

Eingetroffene Streifen trafen lediglich den Verletzten an, alle anderen Beteiligten hatten sich entfernt. Der Rettungsdienst brachte den 27-Jährigen in ein Krankenhaus.

Der Mann, der mit der Flasche geschlagen haben soll, wurde als 170 cm - 180 cm groß und ca. 30 Jahre alt beschrieben. Er soll arabisch gesprochen haben. Er hatte einen sog. Boxerschnitt und trug zur Tatzeit ein schwarzes T-Shirt, eine schwarze Hose und weiße Turnschuhe sowie eine Sonnenbrille.

Die Polizei sucht Zeugen: Wer hat den Vorfall mitbekommen? Wer kann Angaben zu den Hintergründen machen? Wer kann Hinweise zur Identität der Beteiligten geben?

Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Gießen Nord unter der Telefonnummer 0641/7006-3755 entgegen.

Gießen: Einbruch

Vermutlich durch ein offenstehendes Fenster stieg ein Unbekannter in eine Hochparterrewohnung in der Weidengasse ein. Er erbeutete unter anderem einen Rucksack, Bargeld und einen Laptop. Der Kriminelle schlug am Mittwoch (24.7.) zwischen 20.40 Uhr und 21.45 Uhr zu.

Es soll sich bei dem Einbrecher um einen schlanken Mann handeln, der ein dunkelblaues T-Shirt, eine dunkelblaue, kurze Hose und weiße Turnschuhe trug. Er hatte den gestohlenen, dunkelblauen Rucksack auf, der ein rotes Innenfutter besitzt.

Die Kriminalpolizei fragt: Wer hat den Einbruch mitbekommen? Wer kann Hinweise zum gesuchten Unbekannten geben?

Die Ermittler suchen Zeugen und bitten um Hinweise an die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Gießen: Reizgas gesprüht und geschlagen

Ein 57-jähriger Mann erlitt bei einem Angriff in der Weserstraße am Mittwoch (24.7.) leichte Verletzungen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand lief er gegen 17 Uhr die Straße entlang, als plötzlich zwei Männer auf ihn zukamen. Sie sprühten Reizgas auf den Mann und traten und schlugen auf ihn ein. Anschließend flüchteten sie in Richtung der Nordanlage.

Die Angreifer wurden beide als 30-40 Jahre alt und mit dunklerem Hautteint beschrieben. Beide trugen schwarze, lange Oberbekleidung und schwarze Hosen. Sie hatten jeweils ein Tuch ins Gesicht gezogen.

Die Polizei bittet um Hinweise: Wer hat den Vorfall beobachtet? Wer kann Angaben zu den Hintergründen machen? Wer kann Hinweise zur Identität der Angreifer geben?

Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Gießen Nord unter der Telefonnummer 0641/7006-3755 entgegen.

Hungen: Unfallflucht am See

Am Samstag (20.7.) parkte ein BMW-Fahrer gegen 11 Uhr auf dem Parkplatz "Am Bahngleis" nahe des Inheidener Sees. Als der Mann gegen 20 Uhr zu seinem blauen 4er Cabriolet zurückkam, musste er einen Unfallschaden auf der Fahrerseite feststellen. Der unbekannte Verursacher hatte sich demnach entfernt, ohne sich um den Schaden von etwa 5.000 Euro zu kümmern.

Die Unfallfluchtermittler suchen Zeugen: Wer hat den Unfall mitbekommen? Wer kann Hinweise zum Verursacher geben?

Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Grünberg unter der Telefonnummer 06401/91430 entgegen.

Buseck: Ford vor Praxis angefahren

Auf dem Parkplatz einer Arztpraxis in Beuern beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen geparkten Fiesta und fuhr anschließend davon. Die Fahrerin des Fords stellte ihr Auto am Montag (22.7.) gegen 7.50 Uhr auf dem Parkplatz in der Untergasse ab. Als sie gegen 13.40 Uhr zurückkehrte, bemerkte sie frische Beschädigungen im Bereich der linken Fahrzeugseite.

Die Unfallfluchtermittler suchen Zeugen und bitten um Hinweise an die Polizeistation Gießen Nord unter der Telefonnummer 0641/7006-3755.

