Coesfeld (ots) - Ein bislang unbekannter Autofahrer befuhr am 11.12.2023, gegen 16.30 Uhr, die L577 in Billerbeck in Fahrtrichtung Nottuln. Zum selben Zeitpunkt befuhr eine 45-jährige Rosendahlerin ebenfalls die L577 in entgegengesetzter Richtung. Auf gleicher Höhe scherte der unbekannte Autofahrer kurz aus und kollidierte mit dem Auto der Rosendahlerin. Es kam zum ...

