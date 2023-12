Polizei Coesfeld

POL-COE: Billerbeck, Von-Twickel-Straße

Mindestens vier Autos auf unbekannte Weise aufgebrochen - Zeugen gesucht!

Coesfeld (ots)

Zwei bislang unbekannte männliche Personen haben in der Nacht von Montag auf Dienstag (11.12 / 112.112) mit Hilfe eines unbekannten Gegenstandes mindestens vier Fahrzeuge auf der "Von-Twickel-Straße" in Billerbeck unbeschädigt geöffnet, obwohl diese durch die Geschädigten am Abend verschlossen worden waren. Ein Zeuge, der die beiden in einem Fahrzeug sah, sprach die zwei Personen gegen 01.35 Uhr an. Daraufhin ergriffen diese die Flucht in unbekannte Richtung.

Aus den Fahrzeugen wurden zum jetzigen Stand keine Gegenstände entwendet.

Die unbekannten Personen können wie folgt beschrieben werden:

1.Person:

männlich, ca. 180cm groß, dunkel gekleidet, Bomberjacke, schlanke Statur, kurze blonde Haare

2.Person:

männlich, ca. 180cm groß, dunkel gekleidet, schlanke Statur, kurze dunkle Haare

Hinweise bitte an die Polizei in Coesfeld unter 02541-140.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell