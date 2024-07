Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Trickbetrüger vor Praxis + Geschubst und getreten + DEIG zeigt Wirkung + Radfahrer angefahren und geflüchtet

Gießen: Trickbetrüger vor Praxis

In Höhe einer Augenarztpraxis in der Frankfurter Straße 31 sprach ein Unbekannter am Dienstag (23.7.) einen Mann auf der Straße an. Mit der Frage "Hallo, kennst du mich noch?" und geschickter, längerer Gesprächsführung gelang es dem Unbekannten, das Vertrauen des Angesprochenen zu erlangen. Schnell lenkte der Kriminelle nun das Gespräch auf verschiedene Notlagen sowie einen vermeintlichen Trauerfall im Bekanntenkreis. Der Trickbetrüger bat um eine Spende, allerdings nur in Bar. Auf das Angebot des 67-Jährigen, eine Spende auch überweisen zu können, ging der Betrüger nicht ein. Er verabschiedete sich stattdessen und stieg in einen Kleinwagen, von dem das Teilkennzeichen GI-BN bekannt ist, und fuhr davon.

Der Angesprochene beschrieb den Unbekannten als ca. 70 Jahre alt, etwa 180 cm groß, mit normaler Statur und dunklen, teils grauen Haaren. Der Gesuchte hatte einen dunkleren Hautteint und sprach gutes Deutsch mit Akzent. Auffällig war sein starres, rechtes Auge.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt: Wer hat den Vorfall gegen 11.45 Uhr mitbekommen? Wer kann Angaben zur Identität des Verdächtigen machen?

Die Ermittler suchen Zeugen und bitten um Hinweise an die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Gießen: Geschubst und getreten

Ein Jugendlicher beschäftigte am Dienstagabend (23.7.) Passanten, Rettungsdienst und die Polizei. Gegen 21 Uhr informierte die Rettungsleitstelle die Polizei über einen Einsatz in der Sudetenlandstraße. Dort wollte eine Rettungswagenbesatzung einem 17-Jährigen zur Hilfe eilen. Der junge Mann lief Zeugen zufolge zuvor in Höhe der Hausnummer 11 im Bereich einer Fußgängerfurt und begab sich auch auf die Fahrbahn. Plötzlich schmiss er sein Handy in Richtung einer Fußgängerin. Sogleich schubste er die 70-Jährige zu Boden. Die Frau fiel hin, der 17-Jährige trat nach ihr. Aufmerksame Passanten schritten ein und hielten den Angreifer fest, bis die verständigte Polizei eintraf. Dabei schubste der Jugendliche noch einen weiteren Helfer. Dieser und die 70-Jährige erlitten leichte Verletzungen, der Rettungsdienst versorgte beide.

Was der Anlass für das Verhalten des Angreifers war, ist bislang unklar. Er musste zur Behandlung in ein Krankenhaus, da nicht auszuschließen war, dass er unter dem Einfluss von Drogen oder anderer Rauschmittel stand. Die Beamten veranlassten eine Blutentnahme und leiteten mehrere Strafverfahren ein.

Hinweise von bislang unbekannten Zeugen des Vorfalls nimmt die Polizeistation Gießen Nord unter der Telefonnummer 0641/7006-3755 entgegen.

Gießen: DEIG zeigt Wirkung

Am Dienstagabend (23.7.) forderte eine Rettungswagenbesatzung die Unterstützung der Polizei an. Anlass war ein mutmaßlich psychischer Ausnahmezustand eines 25-Jährigen im Spenerweg. Der Mann hielt bei Eintreffen der Rettungskräfte einen Baseballschläger in der Hand. Nachdem er gegen 20.50 Uhr die Streife erblickte, rannte er in seine Wohnung. Mittels eines Schlüssels konnte die Streife diese letztlich betreten. Der 25-Jährige drohte die Beamten anzugreifen, es kam zum Einsatz des Distanz-Elektro-Impuls-Geräts (DEIG), welches unmittelbar Wirkung zeigte. Die Beamten konnten den Mann widerstandslos in Gewahrsam nehmen. Rettungskräfte und Beamte blieben unverletzt. Der Rettungsdienst überprüfte den Gesundheitszustand des Mannes vor Ort, er musste nicht weiter behandelt werden. Aufgrund der Gesamtumstände stellten die Beamten den 25-Jährigen einem Arzt vor. Dieser wies ihn in eine psychiatrische Klinik ein.

Gießen: Radfahrer angefahren und geflüchtet

Ein 36-jähriger Mann fuhr am Freitagmorgen (19.7.) mit seinem Fahrrad auf der Sudetenlandstraße stadtauswärts. In Höhe der Troppauer Straße überholte ihn ein unbekanntes, weißes Fahrzeug. In der Folge bog dieses nach rechts in die Troppauer Straße ein und stieß dabei gegen den Radfahrer. Der 36-Jährige aus dem Landkreis Gießen kam zu Fall und erlitt leichte Verletzungen. Das Fahrrad wurde durch den Unfall beschädigt. Der unbekannte Fahrer des weißen Autos habe kurz angehalten, sei dann aber, ohne auszusteigen, einfach weitergefahren, ohne sich um den Unfall und den Verletzten zu kümmern. Zumindest auf einer der Autotüren war ein blau-grünes Logo angebracht. Am Steuer saß eine Person mit langen Haaren, deren Geschlecht ist nicht bekannt.

Die Unfallfluchtermittler der Polizei suchen Zeugen: Wer hat den Unfall gegen 9 Uhr gesehen? Wer kann Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug, das eventuell auf der Beifahrerseite beschädigt wurde, geben? Wer kann Angaben zur Identität der unbekannten Person am Steuer machen?

Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Gießen Nord unter der Telefonnummer 0641/7006-3755 entgegen.

