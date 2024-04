Polizeipräsidium Südhessen

POL-ERB: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Bad König - Zell (ots)

Am Mittwoch (10.04) gegen 16:15 Uhr beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer einen weißen Pkw Hyundai, der in der Königer Straße geparkt war. Der beschädigte Fahreraußenspiegel des Hyundai dürfte den Fahrzeughalter bis zu 300 Euro kosten. Aufgrund festgestellter Spuren und dem Ermittlungsstand dürfte es sich bei dem unfallverursachenden Fahrzeug um einen silberfarbenen Pkw Citroen Xsara Picasso aus den Baujahren 1999 bis 2005 handeln. Der Citroen ist am Beifahreraußenspiegel beschädigt. Hinweise zu dem Unfallverursacher und Unfallverlauf nimmt die Pst. Erbach unter 06062-953-0 entgegen.

