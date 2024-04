Darmstadt (ots) - Am Donnerstagnachmittag (11.04.) gegen 16:30 Uhr informierten Zeugen die Polizei und Feuerwehr über eine ungewöhnliche Rauchentwicklung in Wallerstädten. Ersten Erkenntnissen nach handelt es sich bei dem Brandort um einen Lagerraum für Pellets, der an ein dortiges Wohnhaus angrenzt. In dem ...

mehr