Darmstadt (ots) - Am Dienstagmorgen (9.4.) verunfallten gegen 08.30 Uhr zwei Autos in der Kreuzung Rheinstraße/Steubenplatz. Zur Klärung des Sachverhalts und dem genauen Unfallgeschehen sucht die Polizei nun Zeugen. Falls Sie den besagten Verkehrsunfall gesehen haben, werden Sie gebeten, sich bei dem 2. Polizeirevier in Darmstadt unter der Telefonnummer 06151 / 969 - 41210 zu melden. Rückfragen bitte an: ...

