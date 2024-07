Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: + Diebe in der Schlangenzahl unterwegs + Laptops gestohlen + Ducati brennt ab +

Gießen (ots)

Gießen: Koffer, Kleidung und Wertsachen gestohlen -

Nachdem Unbekannte in der Straße "Schlangenzahl" unter anderem Kleidung und Wertsachen, die auf einem Grundstück abgestellt waren, gestohlen hatten, bittet die Gießener Polizei um Mithilfe. Die Besitzerin lud die Sachen am 11.07.2024 (Donnerstag), gegen 13.15 Uhr vor einem Mehrfamilienhaus aus ihrem Auto aus und stellte sie auf dem Grundstück ab. Anschließend parkte sie ihren Wagen auf der Rückseite des Hauses. Als sie zurückkehrte, hatten die Diebe bereits zugeschlagen: Die Unbekannten griffen sich Taschen und Koffer in denen unter anderem Bargeld, ein Samsung, ein Retro-Kofferradio und Bücher aufbewahrt worden waren. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat die Diebe am 11.07.2024, gegen 13.15 Uhr in der Straße "Schlangenzahl" beobachtet? Wer kann Angaben zum Verbleib der gestohlenen Wertsachen machen? Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen Süd unter Tel.: (0641) 7006-3555.

Gießen: Diebe in der Willy-Brandt-Schule -

Mit mehreren Notebooks aus der Willy-Brandt-Schule suchten Diebe zwischen Mittwochmorgen, gegen 09.00 Uhr und Donnerstagmorgen, gegen 7.30 Uhr das Weite. Die Täter verschafften sich Zutritt zur Verwaltung und suchten im Lehrerzimmer nach Wertsachen. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass die Diebe eine Sackkarre der Schule benutzten, um die Beute aus der Schule zu transportieren. Die genaue Anzahl der gestohlenen Rechner ist noch nicht bekannt. Zeugen, die die Täter zur genannten Zeit auf dem Schulgelände beobachteten, werden gebeten sich unter Tel.: (0641) 7006-3555 mit der Polizeistation Gießen Süd in Verbindung zu setzen.

Gießen: Ducati brennt nach Sturz -

Auf rund 32.000 Euro schätzt die Polizei den Unfallschaden, nachdem ein 56-jähriger Biker die Kontrolle über seine Ducati verloren hatte. Der Gießener war gestern Abend von Kleinlinden kommend auf der Frankfurter Straße unterwegs. An der Einmündung der Lahnstraße kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, stieß gegen den Bordstein und stürzte zu Boden. Seine Ducati fing umgehend Feuer. Mit Feuerlöschern aus einem Rettungswagen und einem Funkwagen wurde der Brand gelöscht. Durch die Hitze blieben Schäden an einer Ampel zurück. Der Unfallfahrer trug leichte Verletzungen davon, die von der Rettungswagenbesatzung erstversorgt wurden. Die Ducati musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden.

