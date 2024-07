POL-OL: Polizei sucht Eigentümer von Kabeln

Oldenburg (ots) - Nach einem Einbruch in eine Halle an der Ammergaustraße konnten die Täter mit Münzgeld als Beute entkommen, die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. In eine Halle an der Ammergaustraße in Oldenburg drangen in der letzten Nacht bisher Unbekannte ein. Nachdem die Täter ein Fenster aufhebeln konnten durchsuchten diese die Räumlichkeiten und konnten aus einer Ladenkasse Münzgeld im unteren ...

