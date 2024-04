Polizei Bielefeld

POL-BI: Waschmaschinen-Diebstahl aus Wohnhaus

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Mitte - An der Straße Am Großen Holz sollen Diebe in der Nacht zu Sonntag, 28.04.2024, eine Waschmaschine aus einem Keller gestohlen haben.

Ein 34-jähriger Anwohner zeigte den Diebstahl seiner zwei Jahre alten Siemens Waschmaschine bei der Polizei an. Der oder die Täter sollen zwischen Samstag, 27.04.2024, gegen 22:00 Uhr, und Sonntag, 28.04.2024, gegen 12:00 Uhr, in dem Gemeinschaftskeller des Mehrfamilienhauses gegangen sein. Unerkannt verschwanden sie mit der Waschmaschine von dem Tatort in Nähe eines Fußwegs zur Finkenstraße.

Unklar ist, wie die Diebe in das Mehrfamilienhaus gelangten. Einbruchspuren waren nicht erkennbar.

Die Polizei erinnert:

Wenn Sie in einem Mehrfamilienhaus wohnen, sollten Sie darauf achten, dass alle Eingangstüren verschlossen werden, damit sich Personen nicht unberechtigt ins Haus schleichen können. Genauso wichtig ist es, nicht einfach den Türöffner zu betätigen, sondern dass Sie aufpassen, wer an der Haustür die Klingel betätigt.

Hinweise bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 33 / 0521/545-0

