Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Missbrauch von Notrufen

Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten

Wilhelmshaven (ots)

Am Mittwoch, 10.04.23, gegen 10:00 Uhr, ging bei der Großleitstelle in Oldenburg ein Anruf ein, in welchem eine Bedrohungslage zum Nachteil der Oberschule Stadtmitte angekündigt wurde. Unverzüglich begab sich eine Vielzahl von Polizeikräften an die Oberschule in der tom-Brok-Straße in Wilhelmshaven. Schon nach wenigen Minuten konnte Sicherheit hergestellt werden. Parallel hierzu liefen die Ermittlungen zu dem Anrufer auf Hochtouren. Ein 14-Jähriger wurde unter dringendem Tatverdacht nur wenig später der Dienststelle zugeführt. Er räumte die Tat zwischenzeitlich ein. Gemeinsam mit zwei weiteren ermittelten 13-jährigen Tatverdächtigen hatte man den Plan zu dem Anruf aus Unlust auf Schulunterricht geschmiedet. Da das große Polizeiaufgebot für Aufsehen sorgte und sich zudem die besorgte Elternschaft an der Schule versammelte, wurde gleichermaßen für Eltern und Schüler das Kriseninterventionsteam zu Betreuungszwecken hinzugezogen. Den 14-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen Missbrauchs von Notrufen und die Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten. Die Ermittlungen dauern an.

