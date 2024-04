Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Körperverletzung auf dem Campingplatz Schillig - Vater schlägt Sohn - Nachtragsmeldung

Schillig (ots)

Wie bereits berichtet https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68442/5745973, kam es am Donnerstag, 28.03.2024, gegen 10:30 Uhr, zu einer gefährlichen Körperverletzung am Strand von Schillig. Ein Vater hatte seinen Sohn zunächst geohrfeigt und diesen dann am Boden liegend geschlagen und getreten. Nach einem Zeugenaufruf gingen bei der Polizei mehrere Hinweise ein, die es in den letzten Tagen zu überprüfen galt. Ein entscheidender Hinweis führte nun zur Ermittlung der beteiligten Personen. Eine Mutter mit ihrem 13-jährigen Sohn aus dem Bereich Stade und ein Vater mit seinem 9-jährigen Sohn aus dem Bereich Worpswede verbrachten als sogenannte Patchwork Familie einen Kurzurlaub in Schillig. Ein 11-jähriges Mädchen, Tochter einer Freundin der Mutter, befand sich ebenfalls in Begleitung des Pärchens. Der Vorfall, bei dem der Vater seinen leiblichen 9-jährigen Sohn anging, ereignete sich am Abreisetag und wurde von mehreren Personen beobachtet. Die Tat sorgte für großen Unmut und Aufruhr in der Bevölkerung. Das zuständige Jugendamt hat Kenntnis. Die Ermittlungen dauern an.

