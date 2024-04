Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz

Jever/Schortens (ots)

Am Dienstag, 09.04.2024, registrierten Jeveraner Polizeibeamte gleich zwei Verstöße gegen das Pflichtversicherungsgesetz. In der Schützenhofstraße in Jever fuhr ein 33-Jähriger gegen Mittag mit einem E-Scooter und einem ungültigen schwarzen Versicherungskennzeichen. In der Oldenburger Straße in Schortens wurde in den Abendstunden dann ein ebenfalls 33-Jähriger angehalten. Auch bei seinem Fahrzeug bestand kein Versicherungsschutz. Die Weiterfahrt wurde in beiden Fällen untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet. Seit dem 01.03.2024 dürfen für das Versicherungsjahr 2024 ausschließlich gültige hellblaue Kennzeichen genutzt werden.

