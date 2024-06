LPI-NDH: Hoher Sachschaden bei Verkehrsunfall

Nordhausen (ots) - Ein 36-Jähriger parkte seinen grauen Mercedes-Benz CLA am Donnerstag zwischen 18 Uhr und 19 Uhr Am Frauenberg vor einem Mehrfamilienhaus. Während dieser Zeit kollidierte mit dem Mercedes ein unbekanntes Fahrzeug. Der Fahrzeugführer entfernte ich hiernach entgegen der ihn obliegenden Pflichten in unbekannte Richtung. Zeugen, die Hinweise zu dem Beteiligten an dem Unfallgeschehen machen können, werden gebeten, sich bei der Nordhäuser Polizei unter der ...

mehr