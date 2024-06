LPI-NDH: Sachbeschädigung nach Alkoholkonsum

Sollstedt (ots) - Am Donnerstagnachmittag befuhr ein 16-Jähriger mit seinem Kleinkraftrad die Halle-Kassler-Straße in Sollstedt. In entgegengesetzter Richtung fuhr ein 32-Jähriger mit einem Auto und beabsichtigte in ein Grundstück einzufahren. Hierbei übersah er den Mopedfahrer, sodass es zur Kollision beider Fahrzeuge kam. Der Kraftradfahrer stürzte und zog sich Verletzungen zu. Er wurde in ein Klinikum zur ...

mehr