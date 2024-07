Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: + Raub in Reiskirchener Disco und am Berliner Platz + Touristin belästigt + Unfallflucht + Einbruch scheitert in Launsbach +

Gießen (ots)

Gießen: Touristin sexuell belästigt -

In der Dammstraße wurde ein Unbekannter gegenüber einer aus Belgien stammenden Touristin übergriffig. Die 30-Jährige lief am Dienstagabend, gegen 19.50 Uhr, auf dem Gehweg der Dammstraße. Etwa in Höhe der Hausnummer 29 kam ihr ein Mann entgegen, lief sehr eng an ihr vorbei und schlug ihr anschließend mit der Hand auf das Gesäß. Die Belgierin schrie den Unbekannten an, worauf dieser in Richtung der Nordanlage davonging. Er war Mitte 20 Jahre alt, ca. 165 cm groß und schlank. Er hat einen dunklen Teint und eine Glatze. Sein Oberkörper war unbekleidet. Er trug eine kurze schwarze Hose und hatte einen Rucksack bei sich. Hinweise zu dem Unbekannten nimmt die Polizeistation Gießen Nord unter Tel.: (0641) 7006-3755 entgegen.

Gießen: Auseinandersetzung auf dem Berliner Platz endet mit Raub -

Am späten Montagabend, zwischen 22.00 Uhr und 22.30 Uhr, eskalierte in einem Bus der Linie 1 ein Streit zwischen einem 46-Jährigen und drei jungen Männern. Das in Gießen lebende Opfer erklärte gegenüber der Polizei, dass die drei jungen Männer in der Buslinie 1 ihm gegenüber handgreiflich wurden. Als der Bus am Berliner Platz stoppte, verlagerte sich das Handgemenge auf den Platz. Hierbei traktierte einer der Männer das Opfer mit einer Krücke oder etwas Ähnlichem. Währenddessen nahm einer der Täter dem Opfer das Handy ab und das Trio rannte anschließend über den Ludwigsplatz in die Ludwigstraße davon. Dort beobachteten Zeugen, wie einer der Täter das Mobiltelefon in einem Gully verschwinden ließ. Was den Streit zwischen dem Opfer und dem Trio auslöste ist derzeit noch nicht bekannt.

Alle drei Täter waren etwa 18 Jahre alt, schlank und hatten einen dunklen Teint. Derjenige, der das Handy in einen Gully warf, hatte gelockte Haare und trug ein weißes T-Shirt, eine dunkle Jeans und hatte eine weiße Plastiktüte bei sich. Ein Komplize hatte glatte Haare, trug ebenfalls ein weißes T-Shirt und eine lange dunkle Hose. Genaue Angaben zu dem dritten Täter sind nicht möglich.

Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts des Raubes und sucht Zeugen:

- Wer hat die Auseinandersetzung zur genannten Zeit im Bus oder am Berliner Platz beobachtet? - Wem ist das Trio später auf der Flucht im Bereich der Ludwigstraße aufgefallen? - Wer kann sonst Angaben zur Identität der drei Männer machen?

Hinweise erbittet die Kriminalpolizei in Gießen unter Tel.: (0641) 7006-6555.

Gießen: Unfallflucht in der Friedrich-List-Straße -

Im Gewerbegebiet Gießen West beschädigte ein flüchtiger Unfallfahrer eine schwarze C-Klasse. Der Benz parkte am 30.07.2024, zwischen 11.25 Uhr und 15.20 Uhr, am Fahrbahnrand der Friedrich-List-Straße, in Höhe der Hausnummer 27. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken prallte der Flüchtige mit seinem Wagen gegen die vordere Stoßstange der C-Klasse und ließ dort einen Schaden in Höhe von mindestens 500 Euro zurück. Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen Süd unter Tel.: (0641) 7006-3555.

Reiskirchen: In der Disco Handy geraubt -

Nach einem Raub vor der Diskothek in der Freiherr-vom-Stein-Straße bittet die Gießener Kriminalpolizei um Mithilfe. Am frühen Sonntagmorgen (28.07.2024), gegen 03.20 Uhr, gerieten in der Disko zwei Parteien aneinander und beleidigten sich gegenseitig. Der Disput endete in einer Schlägerei mit mehreren Beteiligten. Im Verlauf der Auseinandersetzung erhielt ein 25-Jähriger unter anderem mehrere Tritte gegen den Kopf. Seinen 32-jährigen Freund trafen mehrere Faustschläge im Gesicht. Eine Rettungswagenbesatzung übernahm die Erstversorgung der beiden Leichtverletzten. Während der Schlägerei raubte einer der Täter das Handy des 25-Jährigen. Die Ermittler der Gießener Kriminalpolizei suchen nun nach Zeugen der Schlägerei, die diese am Sonntagmorgen, gegen 03.20 Uhr, im "Fun" beobachteten oder Angaben zu den Angreifern machen können. Hinweise erbittet die Kriminalpolizei in Gießen unter Tel.: (0641) 7006-6555.

Wettenberg-Launsbach: Einbruch scheitert -

Unbekannte Diebe versuchten in der Gießener Straße in ein Einfamilienhaus einzusteigen. Sie hebelten Mehrfach an der Haustür, schafften es aber nicht diese gewaltsam zu öffnen. Zurück blieb ein Schaden in Höhe von rund 7.000 Euro. Zeugen, die die Täter zwischen dem 25.07.2024, gegen 09.30 Uhr, und gestern Morgen, gegen 09.30 Uhr, beobachteten, werden gebeten sich unter Tel.: (0641) 7006-6555 mit Kripo in Gießen in Verbindung zu setzen.

Guido Rehr, Pressesprecher

