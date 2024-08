Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

Gießen: Biker die Vorfahrt genommen und geflohen -

Nach einer Verkehrsunfallflucht am Dienstag vergangener Woche (30.07.2024) an der Kreuzung Grünberger- und Wolfstraße bittet die Polizei um Mithilfe. Gegen 19.30 Uhr war der 62-jährige Fahrer eines Motorrades auf der Grünberger Straße in Richtung Innenstadt unterwegs. Er fuhr nach eigenen Angaben bei Grünlicht in die Kreuzung ein. Dort kreuzte jedoch ein Pkw seinen Fahrweg. Um diesem auszuweichen, zog er seinerseits nach links und prallte gegen einen am Fahrbahnrand geparkten schwarzen Saab "9-3". Der in Mücke lebende Biker trug Prellungen davon und hat Erinnerungslücken. Insbesondere hat er keine Erinnerung mehr daran, aus welchem Bereich der Wolfstraße der Pkw in die Kreuzung hineinfuhr. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat den Unfall am Dienstagabend, gegen 19.30 Uhr an der Kreuzung Grünberger- und Wolfstraße beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Pkw machen, der die Grünberger Straße querte? Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen Nord unter Tel.: (0641) 7006-3755.

Gießen: Nach sexueller Belästigung Zeugen gesucht -

Mit einem Schlag auf das Gesäß belästigte ein unbekannter Radfahrer am Donnerstagabend eine 28-jährige Fußgängerin. Die Gießenerin lief gegen 23.30 Uhr über den Seltersweg. In Höhe der Kaplansgasse fuhr ein Radfahrer rechts an ihr vorbei und schlug mit einer Hand auf das Gesäß der jungen Frau. Anschließend fuhr der Unbekannte in Richtung Sonnenstraße weiter. Der Täter hatte einen dunklen Teint, war etwa 20 bis 25 Jahre alt, zwischen 170 und 175 cm groß, schlank und hatte wenig Haare. Er war auf einem grünen City-Bike unterwegs und trug ein grünes Sweat-Shirt. Hinweise zu dem Unbekannten nehmen die Ermittler der Polizeistation Gießen Nord unter Tel.: (0641) 7006-3755 entgegen.

Linden - Großen-Linden: Einbrecher in der Rehweide überrascht -

Nachdem ein Duo in ein Haus in der "Rehweide" eingedrungen war, kam eine Bewohnerin mit dem Schrecken davon. Am Freitagnachmittag, gegen 14.30 Uhr klingelte es an der Haustür des Einfamilienhauses. Die Bewohnerin öffnete nicht. Kurz darauf vernahm sie Geräusche aus dem Wohnzimmer und traf auf die zwei Einbrecher, die umgehend die Flucht ergriffen. Diese hatten sich über die lediglich gekippte Terrassentür Zutritt zu dem Haus verschafft. Beide Täter hatten einen dunklen Teint und schwarze Haare. Einer der Männer trug einen Vollbart und lockige Haare. Er war ca. 190 cm groß, etwa 25 Jahre alt und trug ein schwarzes T-Shirt mit roter Aufschrift. Sein Komplize war mit 170 cm deutlich kleiner und deutlich jünger. Zur Tatzeit trug er helle Kleidung. Wem sind die beiden Einbrecher am Freitagnachmittag in der "Rehweide" aufgefallen? Hinweise erbittet die Kriminalpolizei in Gießen unter Tel.: (0641) 7006-6555.

Staufenberg-Mainzlar: Hund verletzt -

Mit leichten Verletzungen überstand ein Hund einen Zusammenprall mit einem Pkw. Die Polizei ermittelt nun wegen Verkehrsunfallflucht gegen die Fahrerin des Pkw. Die flüchtige Autofahrerin war am 30.07.2024 (Dienstag), gegen 12.40 Uhr auf der Rathausstraße in Richtung Brunnenstraße unterwegs. In Höhe der Brunnenstraße 28 lief der Hund auf die Fahrbahn. Die Unbekannte stoppte ihren schwarzen Kleinwagen vor dem Hund. Noch bevor die Hundebesitzerin diesen zurückrufen konnte, fuhr die Frau mit ihrem Wagen wieder an und prallte gegen das Tier. Der Hund trug eine offene Wunde an einer Pfote sowie Prellungen davon. Bei der Unfallfahrerin handelte es sich nach Einschätzung der Hundehalterin um eine ältere Frau. An dem schwarzen Kleinwagen waren die Kennzeichen GI - JR angebracht. Angaben zu den Ziffern sind derzeit nicht möglich. Wer hat den Zusammenprall beobachtet? Wer kann weitere Angaben zur flüchtigen Unfallfahrerin oder ihren schwarzen Kleinwagen machen? Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen Nord unter Tel.: (0641) 7006-3755.

